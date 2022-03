Quando mancano poco più di dieci giorni alla prima puntata del serale di Amici, non si conoscono ancora i nomi dei membri della giuria che commenterà e voterà le esibizioni dei 18 allievi in gara. Nelle scorse ore, però, sui social network ha preso piede un'ipotesi interessante, una proposta che i fan del talent hanno fatto a Maria De Filippi per garantirsi buoni ascolti sin dall'inizio: arruolare Cristiano Malgioglio nel cast fisso dopo la partecipazione allo speciale del 6 marzo.

Rumor sul cast del prime time di Amici

La puntata di Amici che è andata in onda domenica 6 marzo, ha svelato quasi l'intero cast che da sabato 19 animerà gli appuntamenti in prima serata.

Nel corso del daytime di lunedì 7, infatti, saranno mostrati al pubblico i "sì" che i professori hanno detto agli ultimi tre allievi della classe: in tutto sono 18 i giovani talenti che tra poco più di una settimana si esibiranno sul palco del serale.

Quella che i telespettatori non conoscono ancora, è la parte del cast scelta da Maria De Filippi per mettere pepe negli speciali in prime time: la giuria.

Anche se da settimane si vocifera che anche quest'anno dovrebbero essere tre i giurati esterni (gli insegnanti saranno a capo di tre squadre, come "capitani" a coppie), non sono ancora stati resi noti i loro nomi.

Le ipotesi del pubblico di Amici

Mentre su Canale 5 andava in onda l'ultimo speciale domenicale di Amici, sui social network cominciava a prendere piede una teoria suggestiva ma allo stesso tempo interessante.

Dopo aver ascoltato i mille complimenti che Cristiano Malgioglio ha fatto a Maria De Filippi e ai suoi programmi, dicendosi suo fan numero uno da sempre, in rete ha iniziato a circolare un'ipotesi che riguarda il cantautore e la fase serale.

Tra i tanti commenti che sono stati scritti lo scorso 6 marzo su Twitter, spiccano quelli degli spettatori del talent che vorrebbero il poliedrico artista nel cast fisso del prime time.

"Maria, Cristiano giudice del serale", "E quando lui verrà chiamato in corsa per risollevare gli ascolti...", "Mettere in giuria Michele Bravi e Malgioglio", questi sono solo alcuni dei pareri che il pubblico di Canale 5 ha espresso dopo aver assistito all'ospitata del cantante alla puntata di Amici di domenica 6.

I possibili protagonisti della giuria di Amici

Cristiano Malgioglio, dunque, nel giro di 24 ore è salito in cima alla lista delle preferenze dei fan di Amici. La stima che l'uomo ha palesato nei confronti di Maria De Filippi, dei ragazzi in gara e del talent-show in generale, ha spinto molti spettatori ad esporsi per chiedere che venga inserito nella giuria di esperti del serale.

A proposito dei personaggi famosi che da sabato 19 marzo commenteranno e voteranno le performance dei 18 cantanti e ballerini del cast (i professori hanno deciso di promuovere tutti i componenti della classe, aumentando di 4 il numero massimo di posti disponibili dati dalla produzione), ad oggi si sa solamente che saranno 3 e che dovrebbero provenire da diversi ambiti del mondo dello spettacolo.

Le celebrità che per ora sono state accostate a questo ambito ruolo, sono: Stefano De Martino (che sarebbe confermato dopo il successo dell'anno scorso ed esperto di tv e ballo), Giulia Michelini (attrice) e Giorgia (cantante).

Pare che la presentatrice Mediaset punti ad arruolare anche Belen Rodriguez come ospite fissa del suo programma: la soubrette argentina potrebbe partecipare a tutti e nove gli appuntamenti previsti, cavalcando il Gossip che la vorrebbe di nuovo legata sentimentalmente all'ex marito dopo ben due separazioni e altre relazioni.