Antonio Medugno finisce al centro dell'attenzione di questo GF Vip, dopo che nel corso delle ultime ore si è confidato con Jessica ed ha fatto una rivelazione del tutto inaspettata.

Il tik toker napoletano, tra gli ultimi ad aver varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà, ha ammesso che starebbe passando un periodo non facile all'interno della casa, al punto da prendere in considerazione anche l'ipotesi di abbandonare la trasmissione in anticipo, senza arrivare alla finalissima.

Antonio Medugno potrebbe abbandonare il Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, in queste ultime ore trascorse all'interno della casa del GF Vip, Antonio ha spiazzato Jessica chiedendole se in questa edizione qualcuno avesse abbandonato in anticipo la trasmissione.

"No mai, perché tu vuoi abbandonare?", ha chiesto a quel punto la principessina la quale ha intuito che ci fosse qualcosa che non andava nel giovane concorrente ed ha cercato di capire cosa stesse accadendo.

"Io ho paura di entrare in un circolo in cui entrai un po' di tempo fa sull'alimentazione", ha ammesso Antonio aggiungendo che questa situazione gli mette particolarmente ansia.

La regia censura Antonio durante la confessione fatta a Jessica al GF Vip

Il motivo? Alessandro ha svelato che normalmente queste paure lo aiuta a risolverle una persona a lui cara che si trova fuori dalla casa del GF Vip e che sa bene come gestire la situazione.

A quel punto Jessica ha chiesto ad Antonio se ne avesse già parlato con la psicologa che c'è nel confessionale e che da dei consigli ai vari concorrenti su come gestire i loro momenti di difficoltà.

Immediata, però, la reazione della regia del GF Vip che avendo intuito si trattasse di una situazione decisamente delicata per Antonio Medugno, ha preferito censurare la scena e quindi staccare l'inquadratura della conversazione con Jessica.

Dopo la diretta del GF Vip, scoppia la lite tra Antonio e Alessandro in casa

In attesa di scoprire quella che sarà la scelta finale di Antonio e se davvero deciderà di abbandonare il gioco in anticipo, in queste ultime ore il giovane concorrente è stato al centro dell'attenzione anche per un acceso scontro che è avvenuto in casa con Alessandro Basciano.

Il motivo? Durante l'ultima puntata serale del GF Vip, Antonio ha nominato Gianluca accusandolo di essere senza personalità e scatenando l'ira di Basciano.

Immediata la reazione di Alessandro che ha puntato il dito contro Antonio, insultandolo e invitandolo a portare rispetto al suo migliore amico. Una scena decisamente poco carina che, in rete e sui social, ha spinto i telespettatori del reality show a puntare il dito contro Basciano.