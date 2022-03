Nella casa del Grande Fratello Vip, nonostante si stia ormai avvicinando il giorno della finale (14 marzo), la tensione è ancora alta. Nella serata del 2 marzo, Barù ha notato che qualcuno ha tolto i suoi panni (e quelli di altri coinquilini) dall'asciugatrice anzitempo, per piazzarvi i suoi.

I suoi sospetti sono ricaduti su Lulù e, di conseguenza, ha deciso di rimproverarla. Barù sostiene che la principessa non abbia rispetto per le cose degli altri e che non si impegni nelle faccende domestiche.

GF Vip, la discussione tra Lulù e Barù

Barù, dopo aver trovato i suoi vestiti e quelli degli altri fuori dall'asciugatrice, ha raggiunto Lulù per confrontarsi con lei.

Inizialmente la principessa Selassiè è rimasta interdetta per il rimprovero, dicendo di non vederci nulla di male se ha bisogno di asciugare i suoi panni. Nonostante ciò, Barù ha ribattuto: "Non me ne importa niente. Non c'è discorso Lulù, dici scusa e basta. Non hai rispetto per la roba degli altri".

La giovane concorrente, per giustificarsi, ha risposto che la situazione è differente da quella descritta da Barù e che non è giusto che si arrabbi in quel modo con lei. Il nipote di Costantino della Gherardesca ha perso ulteriormente la pazienza e ha aggiunto: "Non fai mai niente. Ti abbiamo anche lavato tutti i piatti perché hai lasciato uno schifo".

Durante la discussione Lulù è scoppiata a piangere dicendo che si stava sentendo male, e a questo punto Barù ha preferito allontanarsi.

Le opinioni di Jessica e Manila sulla litigata tra Barù e Lulù

Rimasta da sola in camera, Lulù è stata raggiunta da Jessica e Manila. Dopo aver ascoltato quanto accaduto, l'ex Miss Italia ha detto: "Oggi nel lavandino hai fatto la piadina ad Antonio e per questo c'era un casino. Tuttavia non sono d'accordo sul fatto che tu non faccia niente, su questo mi trovo contraria, tu lavi sempre le tue cose".

Jessica, invece, ha preferito non esprimere il suo pensiero: "Mi tiro fuori, mi dispiace, perché ci sto in mezzo". Complice il feeling che Selassiè sta cercando di instaurare con Barù, ha deciso di restare in silenzio. Manila però le ha risposto: "Tranquilla, Barù lo sa che tu non c'entri niente".

L'ex concorrente di Pechino Express è poi rientrato in camera per spiegare a Lulù che alcuni suoi atteggiamenti sono troppo infantili e non giustificabili, e che quello dell'asciugatrice è stato solo l'ennesimo di tanti comportamenti sbagliati. Subito dopo il food-influencer ha ribadito alla principessa che le vuole bene e che non aveva alcuna intenzione di ferirla o di farle del male.