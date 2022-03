Il Grande Fratello Vip è finito da ormai oltre due settimana e intanto una parte del pubblico continua a chiedersi come siano i rapporti fra Jessica e Barù.

A fare almeno in parte chiarezza nelle scorse è stata la stessa vincitrice del reality Jessica Selassié. Ospite a Casa Chi di Rosalinda Cannavò, la ormai ex concorrente ha parlato del proprio rapporto con lo chef toscano, riaccendendo le speranze dei fans della coppia, confessando di essere tutt’oggi in contatto con l'uomo.

Jessica parla di Barù

Durante la sua intervista la vincitrice del Grande Fratello Vip, Jessica, ha rivelato che dopo la fine del programma ha ricevuto qualche invito da alcuni corteggiatori ammettendo però di non aver accettato e di non aver visto nessuno dei pretendenti.

In seguito la ragazza ha iniziato a parlare del suo ex coinquilino del GFVip Barù. In particolare Jessica ha smentito l'indiscrezione su un presunto rifiuto dell'uomo a un'invito a cena da parte di lei: “ Voglio smentire questa fake news, perché io non ho fatto nessun invito a cena a Barù. È vero che però ci sentiamo.” Con questa parole la Selassiè ha riacceso le speranze dei fans dei due.

Sempre durante l’intervista, da parte di Rosalinda Cannavò, viene fatto notare alla "principessa" che nel corso di alcune interviste, Barù avrebbe dichiarato che tra loro era tutto finito, ma su questo Jessica ci ha tenuto a precisare: “No guarda, sono certa che lui non ha rilasciato questa dichiarazione, sono state delle parole travisate.

Ti assicuro che non è così”.

Barù avvistato insieme a una misteriosa ragazza, risponde Selassiè

Di recente, lo chef toscano, è stato avvistato in compagnia di una misteriosa ragazza. Immediatamente, i fans dei due ex protagonisti del Grande Fratello Vip avevano iniziato a esprimere diversi pareri riguardo a questo Gossip. Tuttavia, a dare serenità ai fans dei #Jeru è stata sempre Jessica, la quale ha spiegato dicendo: “ Ma devono stare tranquilli, quella era una sua amica”, rivelando poi che quello con la misteriosa ragazza non era altro che una semplice cena formale.

Jessica ha poi aggiunto “Se io sono triste anche lui è triste”, poi ha confermato che “è tutto tranquillo”, consigliando ai fan di stare sereni “come direbbe Barù ‘fate scorrere le acque lentamente'”.

La vincitrice del GFVip ha poi concluso dicendo di sentirsi molto spesso con Barù, il quale continua a essere molto premuroso con lei: “Se non dovesse essere… rimarremo buoni amici”.