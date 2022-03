Da pochi giorni è iniziata su Canale 5 la nuova avventura dell'Isola dei Famosi. Nonostante la nuova edizione sia iniziata solamente da 10 giorni, sull'Isola le sorprese e i colpi di scena non mancano mai e gli animi sono sempre più accesi. Uno dei naufraghi che ha creato più scompiglio e antipatie è stato Antonio Zequila il quale, entrato come singolo concorrente, è stato poi legato a Floriana. I due sono stati poi eliminati nel televoto contro Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro ma, nonostante l'eliminazione, Zequila, impegnato su Playa Sgamada, continua a far parlare di sé.

Isola, volano parole forti verso Antonio

A pochi giorni dall’inizio di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022, Antonio Zequila è già entrato nel mirino dei naufraghi. L’attore viene considerato da tutti come un uomo borioso, che vuole per forza piacere alle donne, cercando di fare avances anche a quelle più giovani di lui, che non hanno dimostrato alcun interesse nei suoi confronti. Così, mentre Zequila si trova su Playa Sgamada, i naufraghi si sfogano contro l’attore. A tuonare per prima è stata Estefania, la quale ha detto più volte di non sopportare il naufrago, appellandolo addirittura come: ”Bavoso”. L’unica persona a spezzare una lancia in favore dell’attore è stato il papà di Belen, Gustavo Rodriguez, il quale ha ammesso che, dopo aver parlato a lungo con lui, lo ha trovato una persona buona nel profondo.

Non resta dunque che attendere i prossimi giorni per scoprire come reagirà quando verrà a conoscenza di ciò che i suoi ex naufraghi pensano di lui.

Tutti i naufraghi contro Carmen e Alessandro

Tuttavia, a non stare simpatica ai naufraghi c’è anche un’altra coppia: quella formata da Alessandro e Carmen Di Pietro. Durante la notte, su Playa Accopiada, c’è stato un nuovo temporale che ha costretto i naufraghi a ripararsi sotto la capanna, troppo piccola per accogliere tutti quanti.

Il comportamento assunto da Carmen non è piaciuto ai naufraghi i quali si sono ribellati. A iniziare è stata Estefania, la quale ha parlato al resto del gruppo dicendo: “Nessuno si poteva sdraiare e poi arriva lei e si butta direttamente. Non capisce e non ha neanche lo spirito di gruppo, neanche il figlio”. Anche Laura Maddaloni ha perso le staffe contro Carmen, urlando: “Dovete stare seduti.

Non si dorme. Si sta semplicemente seduti”.

Notando l’atteggiamento quasi aggressivo di Laura, Carmen ha confessato di provare una leggera paura e a farle eco è stato anche suo figlio Alessandro, il quale ha rivelato che, secondo lui, visto che hanno vinto diversi televoto ora gli altri provano paura di loro. Infine, l’ultimo attacco è giunto da Jeremias, il quale ha urlato dicendo: ”Non vi vogliamo qui, egoisti che non siete altro”.