Da qualche settimana il Grande Fratello Vip si è concluso, lasciando spazio all’Isola Dei Famosi. Alcuni concorrenti, finito il GFVip, sono spariti dalla televisione, mentre altri, come Lulù Selassié, si godono la popolarità dopo l’avventura nella casa più spiata d’Italia. La principessa Selassiè non ha mai escluso di voler partecipare ad altri reality show e tra questi potrebbe esserci l’Isola dei Famosi.

Lulù e la sua volontà di sbarcare in Honduras insieme alle sue sorelle, Clarissa e Jessica

Ospite il 28 marzo a Isola Party Lulù Selassié, la quale ha attirato una grande fetta di pubblico del Grande Fratello Vip, ha annunciato la volontà di voler partecipare a nuovi reality show, anche insieme a Clarissa e Jessica.

Alla domanda se fosse disposta ad andare in Honduras, la donna ha risposto dicendo: “Si, magari potrei farmi una borsetta con i cocchi, resistente all’acqua. Ci andrei all’Isola dei Famosi con le mie sorelle, sarebbe bello anche se non sarebbe facile, perché è una cosa molto più dura e diversa dal Grande Fratello Vip. Alla fine al GF vivi dentro una casa dove hai tutti i comfort e lì invece ti trovi su un’isola deserta”.

Le considerazioni della giovane principessa sono andate avanti, dicendo che andare sull'Isola insieme alle sue sorelle potrebbe essere un grosso aiuto per non vivere momenti di tristezza o debolezza e che fare questa esperienza, potrebbe essere per lei un'ottima occasione ed esperienza di vita.

L’ex gieffina ha poi commentato la scelta della produzione di legare, tramite un elastico, le coppie di questa edizione. Immedesimandosi nei panni dei naufraghi, ha detto che probabilmente all'inizio si farebbe tante risate con le sorelle, però poi quando subentrerebbe la fame e l'esperienza inizia a farsi tesa e difficile, sicuramente non andrebbero d'accordo e litigherebbero.

Non resta dunque che vedere se Ilary Blasi farà o meno il colpaccio di far sbarcare in Honduras le sorelle Selassiè.

Gli ascolti di questa nuova edizione dell'Isola dei Famosi

Il 28 marzo è andata in onda la terza puntata di questa nuova edizione dell’Isola Dei Famosi. Questa edizione continua a macinare ascolti, seppur leggermente più bassi della prima puntata.

L’appuntamento di ieri è stato seguito da 3.074.000 spettatori, con uno share pari al 20.64%, contro i 4.260.000 telespettatori e il 19.05% di share della fiction Studio Battaglia, in onda su Rai 1. La prima puntata dell’Isola, in onda lunedì 21 marzo, aveva invece totalizzato 3.236.000 spettatori con il 23.26% di share e la seconda, in onda giovedì 24 marzo, contro la partita Italia-Macedonia del Nord, aveva registrato uno share del 15.39%, con 2.307.000 telespettatori.