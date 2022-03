Le sorelle Selassié continuano a non convincere alcuni dei protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Tra i tanti che di recente hanno criticato le principessine e la loro ambizione di vincere a tutti i costi il montepremi per aiutare la famiglia in difficoltà, spiccano anche due ex concorrenti: Katia Ricciarelli ha puntato il dito contro le ragazze definendole concentrate solo sull'esteriorità, mentre Nathaly Caldonazzo ha punzecchiato Lulù dicendo che l'unica sua qualità è essere la fidanzata di Manuel.

Frecciatine di Katia alle sorelle del Grande Fratello Vip

Una rivista di Gossip ha intervistato nelle scorse ore due delle ultime concorrenti eliminate dal Grande Fratello Vip: Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo non hanno risparmiato critiche e frecciatine ad alcune ex compagne d'avventura.

Quando alla cantante lirica è stato chiesto di commentare le sorelle Selassié e l'atteggiamento che hanno all'interno della casa, Katia ha risposto: "Sembrano preoccupate solo dell'immagine, trucchi, vestiti ed extension. Troppa esteriorità e poca interiorità".

Se Ricciarelli ha attaccato sia Jessica che Lulù equiparandole in pregi e difetti, Caldonazzo ha voluto fare una distinzione tra le principessine, usando parole meno carine per la minore delle due.

Al giornalista che le ha fatto una precisa domanda sulle ragazze che da sei mesi sono recluse tra le mura di Cinecittà, la showgirl si è concentrata prima su Lucrezia dicendo: "La sua unica cosa bella è Manuel".

Le parole di Nathaly Caldonazzo

Dopo aver fatto complimenti a Manuel e alla bella persona che è, Nathaly ha sparato a zero su Lulù dicendo: "Non è altro che una bambina capricciosa, non è mai cresciuta.

A volte è anche velenosa".

Secondo Caldonazzo, inoltre, la principessina etiope non sarebbe un buon esempio per le giovani e il loro rapporto si è incrinato quando si è resa conto che l'unica ambizione della ragazza sarebbe quella di vincere il programma e non costruire legami sinceri.

Spostando l'attenzione su Jessica, la bionda showgirl ha precisato che all'inizio le piaceva e provava un sincero affetto nei suoi confronti poi, con il passare dei giorni e con la convivenza forzata, si è accorta di molti atteggiamenti che non le vanno a genio.

"Nelle nomination è cattiva e poi ha un'ossessione per Barù. Vuole prendere i voti di tutte le Bridget Jones d'Italia", ha aggiunto.

Attesa per la finale del Grande Fratello Vip

Anche se tanti le criticano, Jessica e Lulù possono contare su un foltissimo gruppo di fan desiderosi di farle vincere. Se Lucrezia è già certa di partecipare alla finale del 14 marzo, la maggiore delle sorelle Selassiè è ancora in bilico e spera di ottenere il pass per l'ultima puntata del Grande Fratello Vip giovedì prossimo.

Il penultimo appuntamento con la sesta edizione del reality Mediaset, sarà decisivo per la formazione del cast di finalisti: a Delia, Lulù e Davide, infatti, dovrebbero aggiungersi altri due vip di quelli ancora in casa.

Barù e Manila sono al televoto e uno dei due abbandonerà definitivamente la casa all'inizio della prossima diretta: il vincitore di questa nomination, sfiderà poi Sophie, Jessica e Giucas nella corsa per la conquista dei pochi posti disponibili per il gran finale.

Chi non parteciperà alla serata conclusiva di edizione del format di Canale 5, è Soleil. L'influencer di origini americane è stata eliminata al cospetto di Davide nel televoto flash che ha anche decretato il terzo finalista: la ragazza è stata battuta con il 58% delle preferenze contro il 42% di Silvestri.