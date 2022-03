Tante novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Una vita in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame della soap opera provenienti dalla Spagna rivelano che Lolita Casado deciderà di intervenire in prima persona per aiutare Carmen Sanjurjo e Ramon Palacios a risolvere alcuni problemi coniugali.

Una vita: dissapori tra Ramon e sua moglie

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le puntate trasmesse nelle prossime settimane in televisione annunciano che una coppia attraverserà un periodo buio.

Tutto inizierà quando Carmen confesserà a Lolita di avere la sensazione che Ramon la stia trascurando e per questo inizieranno i primi dissapori tra i due coniugi.

Nel frattempo, Casado apparirà ripresa dalla grave malattia grazie alla cura sperimentale del luminare Ramon y Cajal. Ben presto, la sua tranquillità sarà turbata dall'arrivo di una brutta notizia.

La giovane scoprirà che Antonito deve raggiungere il Marocco per una missione importante: Lolita non avrà intenzione di mandare il marito a rischiare la vita. Per questo motivo, Palacios accetterà il volere della consorte. La madre di Moncho però cambierà presto idea dopo aver parlato con Susana. Lolita, infatti, permetterà ad Antonito di partire per il Marocco. Intanto, aumenteranno i dissapori tra Ramon e sua moglie e per questo la nuora deciderà di intervenire in prima persona.

Lolita chiede al suocero di stare vicino a Carmen

Nelle puntate Spagna di Una vita, Lolita esorterà il suocero a stare vicino a Carmen. Inoltre, la giovane riuscirà a riportare alla calma quest'ultima, finora molto in ansia per le sorti del suo matrimonio. Palacios, a questo punto, cercherà di rimediare, portando un regalo alla moglie.

Tuttavia, la coppia avrà una nuova discussione quando Ramon scoprirà che Carmen è andata a fare i capelli a domicilio. Sanjurjo, a questo punto, si allontanerà sempre di più al marito per poi confessare alla nuora di disapprovare il suo atteggiamento. Per questo motivo, i due coniugi Palacios attraverseranno una grave crisi.

I Palacios in ansia per la sorte di Antonito

Nel frattempo, si vivranno ore d'ansia per la sorte di Antonito, disperso in missione in Marocco. A tal proposito, ad Acacias 38 giungerà la notizia della morte di un giovane, tanto da far temere il peggio a molti. Fortunatamente i Palacios scopriranno che non si tratta del loro congiunto, sebbene sia ancora irreperibile.

Insomma, si vivranno momenti ad alta tensione sia per la scomparsa di Antonito sia per la crisi tra Carmen e Ramon. Questi ultimi poi si riappacificheranno grazie a una notte romantica, organizzata al Ritz.