Nathaly Caldonazzo, uscita da qualche settimana dalla casa del Grande Fratello Vip, ha rilasciato un'intervista a Chi dove parla di alcuni concorrenti della casa. L'ex gieffina non ha risparmiato critiche per i suoi ex inquilini, in particolare per le sorelle Jessica e Lulù Selassiè con le quali non ha mai nascosto un'antipatia reciproca.

L'intervista di Nathaly, le sue parole contro gli inquilini del GF Vip

In un’intervista uscita oggi, 9 marzo, sul settimanale diretto da Signorini, Nathaly è tornata a parlare di Jessica e Lulù. Tra loro, nonostante i tentativi di chiarimento, il clima è sempre stato abbastanza turbolento e scontroso.

Caldonazzo ha confessato sulle sorelle Selassiè: ”La cosa bella di Lulù è solamente Manuel. Per il resto è una bambina capricciosa, mai cresciuta e velenosa. Non la vorrei come esempio per mia figlia. Ha cercato persino di boicottare l’amicizia tra me e Antonio perché lei voleva sempre stare al centro della scena. Jessica invece mi piaceva, mi faceva tenerezza ma poi si è rivelata cattiva nelle nomination. Ha poi questa ossessione per Barù, molto sospetta. Secondo me vuole solo i voti”.

Lo sfogo di Nathaly nei confronti dei suoi ex inquilini del Grande Fratello Vip è andato avanti e ha detto: ”Se sono stata eliminata è colpa di quella litigata con Jessica. Da quel momento si è rivoltato tutto perché tutti sostenevano Jessica e Lulù, persino Barù ha continuato a supportare Jessica, continuano ad illuderla.

Io ho avuto la colpa di dire chiare le cose a Jessica, volevo farle capire che Barù si stava comportando da calcolatore, ma lei pensava che io provassi interesse per lui. I miei invece erano semplici consigli”.

Katia Ricciarelli confessa di aver deciso lei di uscire dal Grande Fratello

Intanto anche un’altra vippona del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli, ha detto la sua in merito alla sua uscita dalla casa.

La soprano ha confessato: ”Ho deciso io di uscire, dopo cinque mesi non avevo più tempo e il gioco si stava incattivendo. Era tutto troppo pesante”.

Tuttavia, queste dichiarazioni hanno fatto molto discutere, in quanto la soprano ha affermato che la sua uscita di scena sia stata una sua scelta, quando in realtà il televoto ha dimostrato una percentuale di eliminazione molto alta.

Già in questa edizione Alfonso Signorini si è ritrovato più volte davanti a polemiche per l’atteggiamento assunto nei confronti di Katia, esternando una simpatia e un occhio di riguardo per la soprano, come ad esempio il far passare alcuni comportamenti fuori luogo diRicciarelli o il rimproverare alcuni concorrenti per non aver salutato la donna.