Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e, al centro delle trame delle ultime puntate previste quest'anno, continueranno ad esserci le vicende della coppia composta da Salvatore e Anna.

I due si ritroveranno a fare i conti con una situazione difficile da gestire, la quale potrebbe metterli a dura prova al punto da far saltare per sempre il matrimonio. Spazio poi anche alle vicende di Flora Ravasi che, in questo finale della sesta serie, potrebbe scoprire di essere in dolce attesa di un bambino.

Anna e Salvatore in forte crisi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il paradiso delle signore 6 rivelano che la situazione tra Salvatore e Anna diventerà sempre più difficile da affrontare.

Salvo aveva deciso di comprare casa per andare a vivere con Anna e la sua bambina, la piccola Irene, ma qualcosa andrà storto.

La bambina, infatti, non avrà alcuna intenzione di trasferirsi stabilmente a Milano e questa sua decisione si rivelerà un vero e proprio ostacolo per la coppia.

Tuttavia, mentre Salvatore proporrà alla sua amata di "forzare" un po' la situazione, dato che Irene è solo una bambina, Anna non avrà alcuna intenzione di assecondarlo e quindi di andare contro sua figlia.

Anna potrebbe chiudere con Salvatore e andare via per sempre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che la situazione precipiterà nel momento in cui in città arriverà anche la mamma di Anna, la quale sarà d'accordo con sua nipote e quindi non sarà affatto favorevole a questo trasferimento a Milano.

Un duro colpo per Anna che, a quel punto, si ritroverà in una posizione molto delicata: la donna maturerà anche la decisione di andare via per sempre da Milano e quindi tornare nel suo paese di origine.

Di conseguenza, in vista del gran finale de Il Paradiso delle signore 6, Anna potrebbe dire addio per sempre a Salvatore, mettere la parola fine al loro rapporto e andare via da Milano per stare di nuovo con sua figlia e la sua famiglia.

In tal caso sarebbe un durissimo colpo per Salvo che, fino a questo momento, aveva creduto tanto in questo amore.

Flora forse scopre di essere incinta di Umberto nel finale de Il Paradiso 6

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel gran finale de Il Paradiso 6 potrebbe esserci spazio anche per una gravidanza del tutto inattesa.

Dopo la notte di passione trascorsa con il commendatore Guarnieri, Flora Ravasi potrebbe scoprire di aspettare un figlio.

Una notizia che potrebbe sconvolgere non solo Umberto ma anche la contessa Adelaide che, sicuramente, non sarebbe contenta di questa tresca clandestina che si è consumata alle sue spalle.