Gli ultimi episodi de Il Paradiso delle Signore, previsti a fine aprile 2022, terranno con il fiato sospeso i telespettatori di Rai 1. Le trame della soap ambientata nella Milano degli anni sessanta, rivelano che Umberto Guarnieri potrebbe perdere il controllo e compiere un folle gesto ai danni dell'imprenditore americano per difendere le sorti del grande magazzino. Tutto precipiterà quando il commendatore non reggerà l'idea che Dante è diventato il socio di Vittorio. Per proteggere l'ex genero, Umberto potrebbe porre fine alle minacce ricevute da Romagnoli.

Ultimi episodi Il Paradiso 6, Guarnieri tormentato dai sensi di colpa

Stando agli spoiler da poco diffusi, sembrerebbe che nelle puntati finali della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, non mancheranno i momenti di alta tensione. I riflettori saranno puntati su Villa Guarnieri: Umberto e Adelaide saranno costretti a fare i conti con l'ex amante di Marta: Dante Romagnoli. Quest'ultimo attraverso la lettera di confessione che il commendatore aveva scritto a Flora, è riuscito a minacciare Umberto e sottrargli le quote dell'atelier milanese. In pochissimo tempo, Dante è diventato il socio di Vittorio, dopo averle "rubato" la moglie.

Le anticipazioni rivelano che nelle prossime puntate, Umberto sarà tormentato dai sensi di colpa per aver permesso a Dante di entrare in società con Conti, a tal punto da pensare di compiere un gest estremo nei confronti dell'italo americano.

Come visto nelle scene già andate in onda, dopo essere stato minacciato da Romagnoli, Guarnieri ha cercato in tutti i modi di trovare una soluzione per non permettere al cugino di Fiorenza di ottenere le quote dell'atelier. Sommerso dalla rabbia, il commendatore è arrivato al punto di recuperare la pistola per porre fine a queste minacce che rischiano di infangare per sempre il nome della famiglia.

Il Paradiso delle Signore, il padre di Marta potrebbe perdere il controllo

Umberto Guarnieri ha ceduto ai soprusi dell'imprenditore americano per l'amore che prova nei confronti di Adelaide. Entrambi coinvolti nelle indagini per la morte di Achille Ravasi, Il commendatore ha deciso di fornire le quote dell'atelier a Dante, in cambio del silenzio.

Notizia che ha fatto molto soffrire Vittorio: il creatore dell'atelier milanese ha cercato in tutti i modi di impedire a Romagnoli di entrare in società. Nonostante non lo dimostri ancora con i fatti, Umberto è molto dispiaciuto per quanto accaduto e nei prossimi episodi potrebbe pensare di mettere fine a questa storia. Per salvare le sorti del Paradiso e difendere l'ex genero, Guarnieri potrebbe rivolgere la pistola contro Romagnoli e tentare di ucciderlo. Un finale di stagione del tutto inaspettato che potrebbe lasciare senza fiato i fan della fortunata fiction.