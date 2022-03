Il Paradiso delle Signore 6 prosegue nella settimana 21-25 marzo 2022 con nuovi episodi in prima visione assoluta. Le anticipazioni sulla soap opera del primo pomeriggio Rai rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Gemma e Stefania: le due si ritroveranno ai ferri corti e, il motivo avrà a che fare con Marco.

Intanto Flora deciderà di uscire allo scoperto e di confessare il suo sentimento al commendatore Umberto mentre Salvatore continuerà a non arrendersi per amore di Anna.

Stefania ancora in crisi con sua mamma: anticipazioni Il Paradiso 6 al 25 marzo 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste nella settimana 21-25 marzo 2022 rivelano che Gemma proverà in tutti i modi a far riappacificare Stefania con sua mamma Gloria. Tuttavia, malgrado gli sforzi, la ragazza continuerà a essere ferma sulle sue posizioni e deciderà di non spingersi oltre e quindi di non concedere il perdono alla sua mamma.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché dopo aver ricevuto un invito a cena da parte di Marco, presso villa Guarnieri, Gemma scoprirà la verità sul soggiorno segreto di Stefania.

Gemma furiosa con la sorellastra Stefania

La sorellastra in quei giorni in cui ha fatto perdere le sue tracce, non si è fermata a casa di zia Ernesta bensì ha soggiornato a villa Guarnieri, da Marco. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Gemma non la prenderà affatto bene e sarà a dir poco furiosa, al punto da affrontare subito la sua sorellastra per scoprire la verità dei fatti.

Stefania, quindi, si ritroverà messa alle strette da Gemma e, a quel punto, sarà costretta a confessare di essersi rifugiata da Marco e non dalla zia.

Flora confessa il suo amore a Umberto

Spazio anche alle vicende di Flora Ravasi: le anticipazioni de il Paradiso delle signore al 25 marzo rivelano che la stilista apparirà sempre più nervosa nei confronti di Umberto e, quest'ultimo, proprio non riuscirà a darsi una spiegazione per questo tipo di comportamento.

A quel punto, messa alle strette, Flora deciderà di liberarsi del peso che ha portato dentro per tutto questo tempo e ammetterà di essere innamorata di Umberto.

Salvatore non vuole perdere Anna: anticipazioni Il Paradiso delle signore 21-25 marzo

Un colpo tremendo per il commendatore, il quale sarà preoccupato in primis del fatto che la contessa non venga a sapere cosa sta succedendo. Intanto Flora apparirà sempre più provata e finirà per confessare le sue pene e i suoi tormenti d'amore all'amica Ludovica Brancia, alle prese con il complicato rapporto con Marcello.

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 dal 21 al 25 marzo, inoltre, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Salvatore Amato che non avrà alcuna intenzione di arrendersi con Anna e metterà a punto un nuovo piano per provare a fare andare in porto il loro matrimonio.