Il Paradiso delle Signore 6 è confermato nella settimana 21-25 marzo con nuove puntate in prima visione assoluta che si preannunciano dense di colpi di scena.

Occhi puntati in primis su Stefania che continuerà ad essere adirata e furiosa con sua mamma Gloria per tutte le bugie che le hanno raccontato.

Intanto Flora, dopo aver fatto chiarezza con se stessa e i sentimenti che prova, deciderà di confessare la verità e svelerà di amare Umberto Guarnieri.

Flora si dichiara ad Umberto: anticipazioni Il Paradiso al 25 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in onda dal 21 al 25 marzo 2022, rivelano che Flora continuerà ad essere sempre più insofferente nei confronti di Umberto.

Il commendatore, però, non riesce a capire il motivo di questa situazione e proverà così ad indagare per arrivare alla verità dei fatti.

A quel punto, la stilista deciderà di aprire liberamente il suo cuore ad Umberto e confesserà apertamente di essersi innamorata di lui.

Una dichiarazione d'amore a tutti gli effetti, che non lascerà indifferente Umberto anche se si preoccuperà in primis che la contessa non venga a saperlo.

Salvatore non vuole perdere Anna

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Anna e Salvatore.

Il loro rapporto sta attraversando una fase decisamente non facile e, i due innamorati, si ritrovano a dover prendere una decisione finale sul loro destino e quindi su quello che potrebbe essere il loro futuro insieme.

Salvatore non vuole perdere Anna e si fa venire un'idea per cercare di evitare che la loro storia d'amore vada in frantumi.

Stefania vuole chiudere con sua mamma: anticipazioni Il Paradiso 6 al 25 marzo

Spazio poi alle vicende di Stefania: le trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore in programma dal 21 al 25 marzo 2022, rivelano che la venere è ancora molto adirata nei confronti della sua famiglia.

Gemma proverà in tutti i modi a far tornare il sereno e ad organizzare un confronto chiarificatore tra Stefania e sua mamma Gloria.

La reazione della venere, però, non sarà delle migliori: intende "cancellare" Gloria dalla sua vita e quindi evitare di avere ogni tipo di rapporto con lei.

Vittorio e Dante sempre più ai ferri corti

Stefania, poi, avrà modo di rivedere anche Marco, al quale chiederà di non preoccuparsi più per lei e di pensare in primis a Gemma, alla luce anche del bacio che c'è stato tra di loro.

Vittorio, invece, continuerà ad essere in guerra con Dante. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che il clima tra i due non sarà affatto dei migliori e questa situazione finirà per avere delle ripercussioni anche sulla gestione del negozio.

Vittorio, quindi, si ritroverà ad affrontare l'ennesima crisi sul lavoro dopo il flop della sfilata di qualche giorno prima.