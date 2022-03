Lunedì 14 marzo riparte l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate previste fino a venerdì 18, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e sorprese.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Stefania, che si ritroverà a fare i conti con l'amara verità legata alla sua vera madre, Gloria. La venere chiederà aiuto a Marco ma, l'accordo segreto tra i due, finirà per mandare su tutte le furie Umberto Guarnieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore al 18 marzo: Marco ospita Stefania in segreto

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 dal 14 al 18 marzo 2022 rivelano che nel momento in cui Stefania si renderà conto di essere stata ingannata dai suoi genitori, deciderà di scappare via e di far perdere le sue tracce.

La venere si rifugerà a casa di Marco: chiederà ospitalità al nipote della contessa, bussando alla porta di villa Guarnieri.

Marco non si tirerà indietro e accetterà di aiutarla anche se i due decideranno di fare tutto in gran segreto e quindi di tenere all'oscuro dei fatti sia Umberto che Adelaide.

Umberto scopre Stefania nascosta alla villa e la caccia via

Ben presto, però, gli atteggiamenti strani di Marco non passeranno inosservati al commendatore, che deciderà di indagare per cercare di scoprire cosa nasconde.

Ebbene, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 18 marzo rivelano che Umberto scoprirà la presenza di Stefania nella foresteria della Villa e non la prenderà affatto bene.

Il commendatore non si farà problemi a cacciare via la ragazza: le darà a disposizione pochissimi giorni per potersi trovare un altro alloggio e poi sgomberare definitivamente dalla villa.

Marco bacia Gemma e Stefania vede tutto

Insomma Stefania si ritroverà costretta a lasciare la Villa e, come se non bastasse, prima del suo addio si ritroverà a fare i conti anche con una scena che non le piacerà.

Le trame de Il Paradiso delle signore al 18 marzo 2022, rivelano che la ragazza assisterà ad un bacio tra Marco e Gemma: i due si lasceranno andare a questo momento di passione e la venere li beccherà sul fatto, maturando ancora di più l'idea di sparire dalla villa dei Guarnieri.

Occhi puntati anche su Salvatore: dopo il rifiuto della piccola Irene di trasferirsi a Milano con sua mamma Anna, il giovane barista accantonerà l'idea di comprare casa.

Vittorio in crisi sul lavoro: anticipazioni Il Paradiso 14-18 marzo

Per il momento, quindi, il progetto della coppia di andare a vivere insieme e mettere su famiglia, verrà messo da parte.

Intanto Vittorio dovrà fare i conti con il flop della sfilata: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che l'evento sarà un vero e proprio fiasco, al punto che si ritroverà in grande difficoltà anche con le stesse veneri.

E poi ancora, gli spoiler di questi nuovi episodi della soap rivelano che Ezio Colombo dopo aver rivisto sua figlia, deciderà di affrontare con lei tutta la situazione che le hanno tenuto nascosta per svariati anni.

Per Ezio e Stefania, quindi, sta per avvicinarsi il momento della resa dei conti finale. Quale sarà la reazione della venere nei confronti di suo padre? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap opera di Rai 1.