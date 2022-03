Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e secondo le anticipazioni di mercoledì 16 marzo la preoccupazione per Stefania (Grace Ambrose), nonostante il telegramma ricevuto, non accennerà a diminuire per la famiglia Colombo. Ezio (Massimo Poggio) e Gloria (Lara Komar), inoltre, dovranno inventare una scusa per giustificare l'assenza di Stefania al grande magazzino. Umberto (Roberto Farnesi), intanto, scoprirà che Stefania si nasconde alla villa, insospettito dal comportamento di Marco (Moisé Curia). Le Veneri, invece, saranno messe al corrente della prossima sfilata in cui indosseranno i nuovi abiti.

Ci saranno novità anche per Ludovica (Giulia Arena) che non sarà indifferente al fascino di Ferdinando (Fabio Fulco), mentre Flavia (Magdalena Grochowska) porterà avanti il suo piano contro Marcello (Pietro Masotti).

L'atteggiamento di Marco farà insospettire Umberto

Al Paradiso delle signore 6, la puntata numero 128 vedrà al centro dell'attenzione ancora la situazione di Stefania. La ragazza, infatti, dopo aver mandato il telegramma a casa Colombo, deciderà di rimanere isolata nella foresteria di villa Guarnieri, mentre i suoi genitori saranno ancora preoccupati. Per Ezio e Gloria, inoltre, arriverà il momento di dover giustificare l'assenza di Stefania al Paradiso delle signore. Nel frattempo, l'atteggiamento insolito di Marco desterà dei sospetti in Umberto che si recherà in foresteria e scoprirà che la figlia di Ezio soggiorna lì da qualche giorno.

Le Veneri sfileranno con le modelle professioniste: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di mercoledì 16 marzo rivelano che Vittorio metterà al corrente le Veneri della sfilata che dovranno affrontare a breve. Le ragazze sfileranno in occasione dell'evento che si terrà al Circolo così come è stato deciso da Dante Romagnoli (Luca Bastianello), indossando gli abiti della nuova collezione disegnata da Flora e lo faranno accanto a delle modelle professioniste.

Flavia continuerà a tramare contro Marcello: anticipazioni puntata di mercoledì 16 marzo

La puntata de Il Paradiso delle signore 6 di mercoledì 16 marzo darà spazio anche a Ludovica. La figlia di Flavia, infatti, inizierà a cedere al fascino di Ferdinando Torrebruna che con i suoi racconti riuscirà a catturare la sua attenzione.

L'uomo non si arrenderà e continuerà ad impegnarsi per far breccia nel cuore della signorina Brancia, nonostante lei sia già impegnata. La madre di Ludovica, nel frattempo, proseguirà con il suo disegno per allontanare la ragazza da Marcello che non ha mai apprezzato accanto a sua figlia.