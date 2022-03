Proseguono gli appuntamenti con la soap opera italiana di Rai 1 Il Paradiso delle Signore, giunta alla sua sesta stagione, in onda dal lunedì al venerdì a partire alle ore 15:55.

Nella puntata trasmessa l'8 marzo Vittorio Conti non può far altro che rassegnarsi all'idea di dover collaborare quotidianamente con il suo acerrimo nemico, Dante Romagnoli che continua a tramare alle sue spalle. Inoltre Maria sta per rientrare a Milano dopo il suo viaggio a Roma e le sue amiche sono molto preoccupate perché sono in attesa di ricevere notizie.

Spoiler de Il Paradiso delle Signore dell'8 marzo

Nel corso della puntata de Il paradiso delle signore, che va in onda martedì 8 marzo, proseguono i colpi di scena della soap.

In particolare Stefania cerca di perseguire il suo sogno di scrittrice e prova a conciliare il lavoro al magazzino come "Venere", con quello da articolista per la rivista Paradiso Market. Intanto, però, non può fare a meno di essere preoccupata per la sua situazione familiare. Quindi, da acuta osservatrice, prosegue con le sue "indagini", prestando grande attenzione ai comportamenti di ogni membro della famiglia Colombo.

Nel frattempo, Vittorio deve accettare per forza la situazione in cui si trova. Nonostante debba lavorare a contatto con Dante, non è per niente intimorito da lui.

Pertanto, decide di affrontarlo bruscamente, ma non ottiene la reazione voluta. Infatti, il suo socio lo schernisce e si gode addirittura il momento, come se fosse un'altra vittoria raggiunta. In seguito Romagnoli condivide il momento con la sua complice, nonché cugina, Fiorenza.

Il paradiso delle signore, anticipazioni 8 marzo: il ritorno di Maria da Roma

Durante la puntata de Il paradiso delle signore, in onda martedì 8 marzo, Maria è di ritorno da Roma. Dopo il viaggio affrontato per chiarirsi con Rocco, le sue amiche vogliono sapere cosa sia accaduto. Stando ai suoi racconti, sembra che tra i due ci sia stata una riconciliazione e che tutto sia andato per il verso giusto.

Purtroppo, però, Maria inizia a comportarsi in modo troppo strano e sospettoso, pertanto cominciano tutti a credere che lei stia mentendo su quanto accaduto.

Intanto, Stefania comincia a essere sempre più irrequieta e desiderosa di scoprire la verità su suo padre. Pertanto, quando Gloria ed Ezio si appartano per parlare, lei si nasconde e cerca di origliare per carpire qualche informazione utile.