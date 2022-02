La soap opera Il Paradiso delle signore, continua a essere movimentata. Nel corso delle puntate che verranno trasmesse su Rai 1 da lunedì 28 febbraio a venerdì 4 marzo 2022, Adelaide di Sant’Erasmo sarà perplessa quando saprà che Ludovica Brancia di Montalto ha accettato di far parte della cordata di Dante Romagnoli.

Per Vittorio Conti invece sarà un brutto colpo apprendere che Dante è diventato suo socio al grande magazzino.

Il Paradiso delle signore, spoiler al 4/3: Stefania turbata, Maria vuol andare a Roma per affrontare Rocco

Negli episodi della serie tv in onda su Rai 1 nella settimana dal 28 febbraio al 4 marzo, Gloria dopo aver appreso che a minacciarla è stata Gemma manifesterà la volontà di avvisare Stefania: purtroppo la capocommessa non riuscirà a ottenere l’approvazione di Ezio.

La giovane Colombo invece si preoccuperà sul rapporto tra suo padre e Veronica, soprattutto dopo aver parlato con Marco.

Intanto Irene, Stefania e Dora saranno combattute dopo aver appreso che Rocco ha un’altra ragazza: in particolare non sapranno se essere sincere con Maria. A invitare le commesse del Paradiso a vuotare il sacco ci penserà Agnese. La giovane Puglisi - quando saprà del tradimento del suo promesso sposo - si arrabbierà sia con le sue colleghe che con la signora Amato, per non averla informata subito. Maria dopo aver scritto una lettera a Rocco, verrà invitata da Stefania a reagire: grazie al consiglio di quest’ultima, la ricamatrice si deciderà ad andare a Roma per avere un faccia a faccia con il suo fidanzato.

Dante ottiene le quote del Paradiso, Tina e Sandro pronti a tornare a Londra

Nel contempo Vittorio sarà felice di vedere Sandro e Tina riappacificati, mentre contemporaneamente rimarrà turbato dalla complicità tra sua cognata Beatrice e Dante. A proposito di quest’ultimo, Umberto dovrà cedere al suo ricatto: nello specifico Romagnoli vorrà avere le quote del Paradiso in cambio della lettera in grado di mettere nei guai Adelaide sul caso Achille Ravasi.

Inoltre la contessa di Sant’Erasmo non dovrà venire a conoscenza dell’accordo sancito tra Dante e suo cognato.

A questo punto il commendatore farà credere ad Adelaide di essere costretto a vendere le quote del grande negozio milanese per una ragione bancaria. Flora, anche se proverà gelosia nei confronti di Umberto, si vedrà costretta a mettere da parte i propri sentimenti.

Ben presto Umberto farà rimanere sconvolto Vittorio, il quale non reagirà bene al fatto che a beneficiare della cessione azionaria sia proprio Dante.

Guarnieri cercherà di risolvere la difficile situazione, ma purtroppo il suo piano per minacciare Romagnoli non avrà il risultato sperato. Quest’ultimo, dopo aver raggiunto il suo obiettivo, non perderà tempo per restituire a Umberto la missiva sulla vicenda Ravasi. A Vittorio quindi non resterà che "condividere" il Paradiso con il suo nemico.

Intanto la contessa Adelaide non nasconderà un certo turbamento, nell’istante in cui Ludovica entrerà nella società di Dante: Torrebruna approfitterà della situazione per supportare la fidanzata di Marcello.

Successivamente Tina e Sandro decideranno di tornare a vivere a Londra e Vittorio sceglierà di organizzare una festa a sorpresa per la partenza della coppia.

Anna invece troverà il coraggio di confessare a Salvatore che sua figlia Irene non ha intenzione di trasferirsi a Milano: il giovane barista asseconderà la bambina, dandole tutto il tempo necessario per poter cambiare idea.