Lo sceneggiato Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay.

Il desiderio di Dante Romagnoli (Luca Bastianello) di diventare l'unico proprietario del grande magazzino milanese si è concretizzato, almeno per il momento, soltanto a metà, in quanto l'italo americano ha messo le mani sulle quote del commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi). Più che spinto dall'arrivismo imprenditoriale, però, Dante pare mosso dalla voglia di vendicarsi di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), col quale si è conteso l'amore della bella Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Per diventare socio dell'atelier, Romagnoli ha ricattato Guarnieri senior e Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) potrebbe scoprirlo, puntando il dito su Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari), rea di aver detto a Romagnoli della lettera che avrebbe incriminato la contessa.

Il ricatto di Dante a Umberto per entrare in possesso delle quote del Paradiso

Dante aveva incontrato casualmente Flora durante un evento al Circolo e la stilista, con un po' di leggerezza, si è lasciata sfuggire dell'esistenza di una lettera scritta di suo pugno per il commendatore Umberto.

Pur non avendo esternato il contenuto della missiva, Romagnoli ha subito fiutato dalle parole della giovane Ravasi che il documento potesse risultare d'estrema importanza per Guarnieri senior.

A fronte di ciò, l'italo-americano ha chiesto a Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) di introdursi furtivamente a Villa Guarnieri e rubare la lettera scritta dalla figlia di Achille Ravasi (Roberto Alpi).

Detto fatto, la cugina di Dante è riuscita facilmente nell'impresa di mettere le mani sulla missiva e, quando Romagnoli e Gramini si appresteranno a leggerla, si accorgeranno che la stessa contiene delle informazioni che incriminerebbero la contessa Adelaide per il caso Ravasi.

A quel punto, Dante proporrà a Umberto di restituirgli la lettera in cambio delle sue quote della boutique. Messo alle strette e voglioso che Adelaide non venga accusata di omicidio, il commendatore cederà al ricatto di Romagnoli.

Adelaide potrebbe accusare Flora di aver spinto Dante a ricattare Umberto

Negli episodi andati in onda sinora ne Il Paradiso delle Signore 6, la contessa Adelaide non è a conoscenza del perché il commendatore Umberto abbia ceduto le sue quote a Dante, o perlomeno Di Sant'Erasmo ha creduto alla falsa motivazione datale dal cognato.

Sebbene Umberto abbia bruciato la missiva, Adelaide potrebbe scoprire del ricatto tramite Fiorenza, la quale si vanterebbe con la contessa di come il cugino sia riuscito a diventare socio dell'atelier.

Scoprendo la verità, Di Sant'Erasmo, oltre a meditare di denunciare Gramini per il furto, potrebbe accusare Flora di essersi lasciata sfuggire con Dante dell'esistenza della lettera e, di conseguenza, essere l'indiretta e involontaria artefice del ricatto subito da Umberto.