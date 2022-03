Nervi tesissimi dopo la diretta dell'ultima puntata serale del GF Vip e ormai a pochissimi giorni da quella che è la finalissima di questa sesta edizione, che porterà alla proclamazione del vincitore assoluto.

Alcuni confessionali di Barù non sono piaciuti per niente alle sorelle Selassié, dato che il concorrente è stato molto duro nei confronti di Jessica ed ha tirato in ballo anche la sua famiglia.

E così, dopo la puntata serale del GF Vip di questa settimana, ecco che le donne della casa si sono scagliate contro di lui, smascherando quella che sarebbe ormai la sua strategia.

Nervi tesi nella casa del GF Vip: Barù fa crollare in lacrime Jessica

Nel dettaglio, Barù ha precisato in confessionale di non aver mai avuto intenzione di spingersi oltre nei confronti di Jessica e che, in questi mesi, sarebbe stata sempre lei a corrergli dietro per costruire una storia d'amore in casa.

Al tempo stesso, Barù ha attaccato le sorelle Selassié anche per l'espressione di "principesse" che hanno usato in questa sesta edizione del GF Vip, facendo riferimento alle loro origini nobili.

Insomma un attacco che non è passato inosservato quello del nipote di Costantino Della Gherardesca che, questa volta, ci è andato giù pesante nei confronti delle sorelle.

Jessica sbotta contro Barù al GF Vip: 'Mi ha deluso, mi disgusta'

Immediata la reazione di Jessica che, subito dopo la puntata serale di questa settimana, non ha saputo trattenere le lacrime ed ha ammesso di essere fortemente delusa.

"Non lo riesco neanche a guardare negli occhi, non lo giustifico. Mi ha deluso, mi disgusta", ha sbottato la principessina ammettendo tutta la sua amarezza per il modo in cui l'ha trattata Barù a pochi giorni ormai dalla finalissima di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Insomma parole forti quelle di Jessica, la quale ha poi aggiunto di non voler avere nulla da condividere con una persona del genere fuori dalla casa di Cinecittà.

Lulù e Delia 'smascherano' Barù al GF Vip

Anche Delia e Lulù non sono state per niente tenere nei confronti del nipote di Costantino Della Gherardesca e, subito dopo la puntata di ieri sera, non hanno perso occasione per attaccarlo.

"Che schifo di uomo, una cosa orribile", ha sbottato Lulù puntando il dito contro Barù per alcune frasi rivolte nei confronti di sua sorella.

"Parla male di noi perché pensa che il pubblico lo ascolta, è strategia", ha rincarato ancora la dose Lulù smascherando così quello che sarebbe il piano messo in atto da Barù per arrivare fino in fondo a questo GF Vip.

"Parla di Jessica dicendo che è una stratega, ma lo è lui", ha sentenziato anche Delia Duran che ormai non si fida più di Barù ed ha smascherato con Lulù la sua strategia.