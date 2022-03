Tante novità caratterizzeranno le nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 14 al 18 marzo su Rai 1.

Gli spoiler della soap opera narrano che Dante Romagnoli rovinerà la sfilata al circolo per screditare la figura di Vittorio. Stefania Colombo, invece, non saprà se perdonare sua madre Gloria Moreau.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 14 marzo: Stefania si nasconde nella foresteria di Villa Guarnieri

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore sulle puntate trasmesse dal 14 al 18 marzo si soffermano sulle conseguenze della scoperta della vera identità di Gloria.

Come saprete, Stefania ha scoperto che la capo-commessa non è altro che sua madre. La ragazza, a questo punto, ha reagito malissimo, tanto da scappare sconvolto dall'incontro. Poi, la Colombo si è imbattuta casualmente con Marco, rifiutando di essere accompagnata da suo padre in quanto delusa dal comportamento dei suoi famigliari, che le hanno taciuto per troppo tempo tutta la verità riguardo sua madre. Tuttavia, Gloria ha dimostrato di non volersi arrendere, tanto da tentare un nuovo chiarimento con la figlia. Purtroppo quest'ultima ha reagito in modo sgarbato, decidendo di scomparire dalla circolazione.

I portali annunciano che Stefania chiederà aiuto a Marco, che le offrirà di nascondersi all'interno della foresteria di Villa Guarnieri.

Sarà in questo frangente, che la ragazza ripenserà ai bei momenti passati insieme a Gloria.

La giovane Colombo divisa se perdonare o meno Gloria

Stefania, in completa solitudine, sarà divisa tra la voglia di perdonare sua madre e la rabbia che sente ancora nei suoi confronti per averle mentito per troppo tempo. Tuttavia, il primo chiarimento che la giovane avrà sarà con suo padre Ezio.

Nel corso della puntata del 18 marzo, il fidanzato di Veronica apparirà deciso a raccontare tutta la verità su Gloria alla giovane Colombo.

La sfilata al circolo è un flop

Inoltre, ci sarà spazio per le manipolazioni di Dante. In dettaglio, l'italo-americano porterà avanti il suo piano di vendetta nei riguardi di Vittorio. L'imprenditore non si limiterà a far innervosire Conti, ma chiederà l'aiuto di sua cugina Fiorenza per combinare un guaio alle sue spalle.

Romagnoli e Fiorenza, infatti, organizzeranno una sfilata al circolo in occasione della presentazione della nuova collezione di abiti firmata da Flora. Neanche a dirlo, Vittorio andrà su tutte le furie, visto che non sarà informato dell'evento. Nonostante questo, l'uomo cercherà di far buon viso a cattivo gioco, informando le Veneri che dovranno indossare gli abiti della Ravasi insieme ad alcune modelle professioniste. Purtroppo la sfilata sarà un flop a causa della differenza tra le Veneri e le indossatrici di professione. Tutto questo non abbatterà più di tanto Conti, che continuerà a portare avanti le proprie idee. Ciononostante, Dante e sua cugina non si arrenderanno nel continuare a rovinare la vita del direttore.