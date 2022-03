Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con la soap, Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle ore 15:55. I riflettori sono puntati su alcuni personaggi, i quali sembrano vivere un momento di forte difficoltà. In particolare, Gemma è ancora molto frustrata per quanto accaduto in precedenza. Si sente tradita da Stefania, poiché ha mentito a tutti. Non riesce proprio a digerire l'idea che possa essere stata ospitata dal suo fidanzato Marco nella foresteria di Villa Guarnieri. Pertanto, tra le due, vi è una forte tensione.

Prime anticipazioni su Il Paradiso delle Signore

Nel corso del prossimo appuntamento de Il Paradiso delle Signore, in onda il 31 marzo a partire dalle 15:55 su Rai 1, non mancheranno gli attesissimi colpi di scena. In particolare, proseguono le vicende che ruotano intorno alla giovane Colombo. Dopo che ha avuto un bruttissimo screzio con la sorellastra Gemma, le cose sembrano non migliorare. Apparentemente, la giovane Zanatta, sembra intenzionata a far riconciliare l'intera famiglia. Pertanto, si rivolge a Ezio e Veronica per trovare un modo per far sì che ciò avvenga. D'altro canto, però, Stefania continua a subire ripetutamente gli atteggiamenti sprezzanti della sorellastra, ma resta comunque in silenzio senza ribellarsi in alcun modo.

A tal proposito, un delle sue più grandi amiche, Irene, si accorge di tutta la situazione che lei sta vivendo e cerca di spronarla a reagire per far sì che Gemma la smetta di comportarsi in questo modo. Purtroppo, però, in men che non si dica, la giovane Colombo si ritrova costretta a dover partecipare ad una cena organizzata dalla sua famiglia, durante la quale Marco è atteso come ospite speciale.

Per lei si tratta di una situazione molto imbarazzante.

Altre anticipazioni su Il Paradiso delle Signore

Nel frattempo, sembra che Ludovica stia cedendo al fascino di Ferdinando Torrebruna. I due, infatti, cominciano ad essere sempre più vicini. In particolare, la giovane donna è rimasta particolarmente colpita dai suoi racconti sulla guerra, facendole credere che lui sia un uomo incredibilmente coraggioso.

Purtroppo, però, Marcello si accorge di questa loro vicinanza e si ingelosisce particolarmente. Una sua reazione, infatti, non si fa attendere. Pertanto, il suo rapporto con la giovane Brancia comincia a vacillare.

Invece, Flora non vuole proprio accettare le scuse del Commendatore. Dopo che ha ricevuto un bellissimo paio di orecchini preziosi, non riesce a perdonarlo e respinge ogni suo tentativo di riavvicinamento, poiché ha frainteso terribilmente il suo gesto. D'altronde, dopo che gli ha dichiarato apertamente i suoi sentimenti, si sente ferita perché sperava che quel dono potesse significare altro.