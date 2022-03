Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con l'attesissima soap Il Paradiso delle Signore, che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15:55 su Rai 1. Durante il prossimo episodio non mancheranno di certo i colpi di scena che contraddistinguono la serie. In particolare, i riflettori continuano ad essere puntati su un personaggio molto amato: Stefania Colombo. La giovane Venere sta vivendo un periodo molto difficile. Da quando ha lasciato la sua abitazione per allontanarsi dalla famiglia, continua a ritrovarsi in situazioni poco piacevoli.

Soprattutto perché la sorellastra, Gemma, ha scoperto il suo segreto. Mentre tutti credevano che lei si trovasse dalla zia Ernesta, in realtà si nascondeva nella foresteria di Villa Guarnieri. Ovviamente, la giovane Zanatta non si è lasciata sfuggire questo particolare e si è ingelosita molto nei confronti del fidanzato Marco.

Stefania lascia il lavoro al Paradiso Market

Nel corso del prossimo appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la giovane Colombo sente il bisogno di dover far qualcosa per ottenere il perdono di Gemma. Dopo lo screzio terribile che hanno avuto, la sorellastra non ha voluto ascoltare alcuna ragione. Pertanto, pur di dimostrarle le sue buone intenzioni, Stefania prende una decisione molto dolorosa.

Nonostante ci tenga particolarmente al suo lavoro al Paradiso Market, se ne va dalla redazione. In questo modo può stare lontana da Marco, tranquillizzando la giovane Zanatta.

Nel contempo, però, dopo questo gesto azzardato, Irene comincia a sospettare che la sua amica possa provare dei sentimenti per il giovane Di Sant'Erasmo.

Anche quest'ultimo, a sua volta, crede che dietro la decisione di lasciare la redazione, possano esserci dei sentimenti repressi. Pertanto, affronta Stefania per chiederle delucidazioni in merito, ma lei nega tutto.

Il piano diabolico di Dante al Paradiso

Intanto, un altro personaggio della soap fa di tutto per non passare inosservato: Dante Romagnoli.

In qualità di nuovo socio del Paradiso, può attuare più facilmente i suoi piani per sabotare il direttore. Infatti, con la complicità di sua cugina Fiorenza, decide di ferire il più possibile Vittorio Conti, facendogli fare una brutta figura pubblicamente.

Invece, Marcello viene a scoprire quali sono le intenzioni del suo amico più fidato, Salvatore. Quest'ultimo, infatti, è sempre più convinto di voler lasciare Milano e di costruire il suo futuro lontano dalla città. Siccome è il suo più grande amico, nonché vero e proprio punto di riferimento, il giovane barista ci resta molto male e non reagisce affatto bene alla notizia. Si sente talmente a disagio che non riesce neanche a presentarsi in caffetteria.

Fortunatamente, però, i due riescono a chiarirsi e a riappacificarsi.

Altre anticipazioni su Il Paradiso delle Signore

Umberto Guarnieri fa un regalo bellissimo a Flora: un paio di orecchini preziosi. Lei, però, fraintende il gesto, soprattutto perché nutre dei forti sentimenti per lui.

Infine, Flavia fa una confessione a sua figlia. Le spiega che suo marito ha deciso di lasciarla. Pertanto, adesso, riversano in uno stato economico disastroso.