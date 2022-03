Inizia una nuova settimana di programmazione per Il Paradiso delle Signore 6, che si avvia verso il gran finale. Le anticipazioni delle puntate dal 4 all'8 aprile 2022 svelano che Gloria e Stefania faranno pace, ritrovandosi ancora più vicine. Veronica, vedendo la felicità della bella Moreau e di Ezio, sarà preoccupata per il loro matrimonio. Stefania troverà conforto in Gloria dopo aver saputo che Marco e Gemma si sono fidanzati ufficialmente, un dolore che la lacererà nel profondo.

Nel frattempo, Flavia metterà al corrente Ludovica del bel gesto di Torrebruna per la loro famiglia.

La signora Brancia vorrà a tutti i costi separare la figlia da Marcello e, per riuscirci, metterà in atto un piano diabolico con la complicità di Fiorenza.

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in onda nella settimana che va dal 4 all'8 aprile 2022 su Rai 1, Adelaide sarà certa che Flora e Umberto le nascondano qualcosa e le sue certezze si faranno ancora più concrete quando vedrà gli orecchini che il commendatore ha regalato alla giovane Ravasi. Tuttavia, per il momento sceglierà di non agire.

Nel frattempo, crescerà sempre di più il rapporto tra Dante e Beatrice, che presenterà a Romagnoli la piccola Serena. Vittorio non la prenderà affatto bene.

Flavia finge di essere malata per separare Ludovica e Marcello

Continuando con le anticipazioni Il Paradiso delle Signore, vedremo Flavia cercare un contatto con la figlia, dopo che l'ha messa al corrente di ciò che è successo a Napoli. Fiorenza l'ha sconvolta raccontandole del fatto che Ludovica e Marcello si siano presentati insieme al Circolo e così deciderà di mettere in atto un piano per separarli definitivamente.

Quello che avrà in mente sarà tremendo: con la complicità di Fiorenza si fingerà malata, così da manipolare psicologicamente Ludovica e farle fare tutto ciò che vuole. Marcello deve essere per lei solo un lontano ricordo.

Gemma e Marco si sposano? Anticipazioni Il Paradiso 6

Svolta nelle nuove puntate della soap Il Paradiso delle Signore 6: Gemma e Marco si fidanzano ufficialmente, spezzando il cuore di Stefania, che troverà conforto tra le braccia di mamma Gloria.

Tuttavia, Marco continuerà a pensare a quel bacio che l'ha fatto così emozionare, trovandosi in grande difficoltà.

Stefania soffrirà in silenzio, decisa a non rovinare il rapporto tra Gemma e Marco, che molto probabilmente si sposeranno. Ma sarà davvero così? Non escludiamo che ci sia un colpo di scena e che trionfi l'amore tra Marco e la giovane Colombo.

In tutto ciò, Gloria ed Ezio saranno sempre più vicini, facendo preoccupare non poco Veronica, che si sentirà una perfetta estranea.