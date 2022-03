Il Paradiso delle Signore 6 si avvia verso il finale di stagione e, nel corso delle ultime puntate di questa seguitissima stagione, potrebbe esserci il ritorno in scena di due personaggi molto amati dal pubblico.

Trattasi di Giuseppe Amato e suo figlio Rocco, assenti da un bel po' di tempo, i quali potrebbero rimettere piede in città in occasione di un evento speciale: le tanto attese nozze di Salvatore con Anna Imbriani.

Anna e Salvatore: nozze in vista nel finale de Il Paradiso 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Salvatore nonostante le difficoltà che ci sono nel rapporto con Anna, non avrà alcuna intenzione di mollare la presa e quindi di far sfumare queste attese nozze.

Il giovane barista si impegnerà con tutto se stesso per riuscire a coronare il suo sogno d'amore con l'amata Anna e, nel finale di questa sesta stagione, potrebbe riuscire nel suo intento.

Il matrimonio tra Anna e Salvatore potrebbe essere uno degli eventi delle ultime puntate di questa sesta stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, che continua a registrare risultati d'ascolto molto positivi in prima visione assoluta.

E, in vista di questo possibile matrimonio, non si esclude un ritorno in scena anche di due personaggi che sono assenti ormai da diverse settimane.

Giuseppe e Rocco potrebbero tornare nel finale de Il Paradiso delle signore per il matrimonio

Trattasi di Giuseppe Amato e suo figlio Rocco.

Il primo è uscito di scena dal cast de Il Paradiso delle signore 6 dopo che sua moglie Agnese aveva scoperto le sue tresche clandestine in Germania.

Giuseppe, per diversi anni, ha ingannato sua moglie e i suoi figli, tenendoli all'oscuro del fatto di aver avuto una relazione extra-coniugale e addirittura di aver messo al mondo un figlio con questa donna.

Agnese, da quel momento in poi, non ha voluto sapere più nulla di suo marito e si è consolata tra le braccia di Armando, il capo-magazziniere del Paradiso che ha fatto breccia nel suo cuore.

Ma non è finita qui, perché in vista di questo matrimonio tra Anna e Salvatore, potrebbe ritornare in città anche Rocco Amato, il ciclista che aveva lasciato Milano per inseguire il suo sogno a Roma.

Maria e Agnese potrebbero rivedere Rocco e Giuseppe nel finale de Il Paradiso 6

Proprio in queste ultime puntate de Il Paradiso delle signore 6 trasmesse in tv, Rocco è tornato al centro dell'attenzione per aver scelto di chiudere la sua relazione con Maria, complice la nuova fidanzata che ha trovato a Roma.

Ebbene, Giuseppe e Rocco potrebbero entrambi rimettere piede in città per partecipare alle nozze, rispettivamente del figlio e del fratello.

Un ritorno che potrebbe spiazzare Agnese e Maria, le due donne che sono rimaste ferite dai due protagonisti.