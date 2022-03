Il Paradiso delle signore 6 continua a segnare record di ascolti sull'ammiraglia Rai e con l'appuntamento di venerdì 18 marzo si chiuderà una settimana che ha segnato importanti svolgimenti per i protagonisti de il Paradiso. Le anticipazioni dell'ultima puntata settimanale rivelano che Stefania andrà a vivere dalle sue amiche Irene e Maria, dopo l'ultimatum del commendatore. Nel contempo, al circolo, Dante e Fiorenza brinderanno al successo del loro piano e si prepareranno per le prossime mosse per sabotare la figura di Vittorio Conti e l'immagine del grande magazzino.

Infine Agnese parlerà con la mamma di Anna per farle supportare sua figlia in questo grande passo insieme a Salvatore e convincere sua nipote al trasferimento.

Stefania torna a casa Colombo per fare le valige

Nella puntata di venerdì 18 marzo de Il Paradiso delle signore Stefania dovrà lasciare la foresteria occupata a villa Guarnieri dopo il confronto con il commendatore Umberto. Tuttavia la giovane giornalista non vorrà tornare dalla sua famiglia: passerà a casa Colombo soltanto per preparare le valige e andare a vivere con le sue amiche Irene e Maria che saranno felici di accoglierla e abbracciarla. Più tardi Ezio si recherà da sua figlia deciso a raccontare la verità sul passato di Gloria senza commettere alcun errore nel racconto e riuscirà ad avere un emozionante confronto con Stefania.

Dante e Fiorenza procedono il loro piano contro il paradiso delle signore

Le anticipazioni della puntata conclusiva settimanale de Il Paradiso delle signore rivelano che Dante e Fiorenza continueranno a schernire Vittorio brindando al successo del loro losco piano. Romagnoli si incontrerà con sua cugina per preparare il loro prossimo piano: sabotare la sfilata ai danni del capo del magazzino.

L'evento promozionale della nuova collezione si terrà al circolo ma si rivelerà essere un vero e proprio fallimento, nonostante i tentativi del signor Conti per salvare la sfilata. Nel contempo le veneri si sentiranno demoralizzate e umiliate per il confronto con modelle professioniste nel settore in passerella.

Agnese sostiene la relazione di Anna e Salvatore

Nell'ultima puntata settimanale de Il Paradiso delle Signore, la signora Amato cercherà di convincere Salvatore a non rinunciare all'appartamento del padre di Gabriella e tenterà di aiutare la coppia: la sarta si recherà dalla madre di Anna Imbriani, arrivata a Milano recentemente, per convincerla a sostenere i giovani amanti. Nonostante i tentativi, la mamma di Anna non sembrerà voler supportare sua figlia nel suo "grande passo" e convincere sua nipote a trasferirsi a Milano.