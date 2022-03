Grandi sorprese potrebbero esserci per i fan de Il Paradiso delle Signore, la fortunata soap opera del pomeriggio di Rai 1, che si avvia verso il finale di questa sesta stagione, campione di ascolti in daytime.

I colpi di scena non mancheranno neppure nelle ultime puntate di questa stagione e, uno di questi potrebbe avere a che fare con il ritorno di Marta Guarnieri. La moglie di Vittorio potrebbe rimettere piede in città per salvare suo marito dalla furia di Dante Romagnoli ma, potrebbe anche svelare di aver curato la sua infertilità in America.

Vittorio nel mirino di Dante, Marta potrebbe tornare nel finale de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, la "faida" tra Vittorio Conti e Dante Romagnoli diventerà sempre più accesa nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6.

Il perfido e astuto Romagnoli cercherà in tutti i modi di ostacolare il lavoro di Conti e di metterlo in cattiva luce, con la speranza in questo modo di riuscire ad avere il controllo totale del Paradiso.

Ebbene, in vista del gran finale di questa sesta stagione della soap opera, l'unica persona in grado di mettere la parola fine a questa "guerra" potrebbe essere Marta Guarnieri.

La moglie di Vittorio, forte anche del rapporto "speciale" che ha avuto in passato con Dante, potrebbe rimettere piede in città per cercare di sedare gli animi e per far ragionare il giovane Romagnoli, invitandolo a deporre l'ascia di guerra nei confronti di suo marito.

Marta Guarnieri ha curato la sua infertilità in America?

Ma, i colpi di scena potrebbero non essere finiti qui, perché per tutto questo periodo in cui Marta ha fatto perdere le sue tracce e non ha dato notizie al suo amato, potrebbero esserci state delle novità importanti.

Non si esclude, infatti, che durante questo lungo periodo trascorso in America, Marta possa essersi sottoposta a delle cure sperimentali per curare la sua infertilità.

Del resto, la donna era stata molto chiara con suo marito: non si sarebbe arresa così facilmente a questa diagnosi di non poter avere un bambino.

Marta potrebbe restare incinta nei futuri episodi de Il Paradiso delle signore

Ecco perché, durante il periodo trascorso negli Stati Uniti d'America, in primis per motivi di lavoro, Marta Guarnieri potrebbe essersi sottoposta anche a delle cure per guarire da questa infertilità.

Di conseguenza, questa svolta potrebbe aprire a nuovi scenari nel rapporto tra Marta e Vittorio, dato che in vista delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, i due coniugi potrebbero anche realizzare il loro grande sogno di mettere su una famiglia e di avere finalmente un bambino tutto loro.

Un progetto di vita che si realizzerà nel corso della settima stagione? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.

Intanto, questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore 6, si avvia verso l'attesissimo finale di stagione, che si preannuncia particolarmente scoppiettante.

La soap opera Il Paradiso delle signore domina gli ascolti

Le anticipazioni delle prossime puntate della soap opera in onda su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio in primis per le vicende di Stefania, che si ritroverà a dover prendere atto della verità legata alla sua vera mamma, ossia Gloria.

Un durissimo colpo per la giovane "venere" che, ovviamente, si sentirà tradita per tutte queste bugie che le sono state raccontate nel corso degli anni.

Insomma un finale che promette molto bene e che, sicuramente non deluderà le aspettative dei tantissimi fan. Ad oggi, infatti, sono più di 2,2 milioni gli spettatori che tutti i giorni seguono su Rai 1 i nuovi episodi della soap opera con Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni.

A questi, vanno aggiunti coloro che rivedono la soap in streaming su RaiPlay e tutti coloro che, nel weekend, recuperano gli episodi de Il paradiso 6 in replica su Rai Premium.