L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 si avvia verso il gran finale di questa stagione e le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che il giovane Salvatore Amato comincerà a maturare la decisione di andare via da Milano e voltare pagina definitivamente.

Il giovane barista, interpretato da Emanuel Caserio, si ritrova a vivere un periodo delicato della sua vita, dettato dall'amarezza del sogno sfumato delle nozze con Anna Imbriani.

E, nelle prossime puntate della soap opera, Salvatore annuncerà il suo desiderio di cambiare aria e di allontanarsi dalla città.

Salvatore Amato vuole lasciare la città: anticipazioni Il Paradiso 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 rivelano che per Salvatore Amato, dopo la cocente delusione che gli è stata inflitta da Anna Imbriani, che ha mandato all'aria il matrimonio e quello che era il loro progetto di vita insieme, comincerà a farsi strada l'idea di abbandonare per sempre la città.

Il giovane Amato, infatti, sentirà il bisogno di staccarsi e di allontanarsi un po' dalla quotidianità che sta vivendo a Milano, motivo per il quale comincerà a fare progetti per un futuro in un'altra città.

Salvatore spiazza e potrebbe uscire di scena dal cast de Il Paradiso delle signore

Insomma l'idea di Salvatore è quello di allontanarsi da Milano e di provare a costruire una nuova vita altrove, lasciandosi alle spalle le cocenti delusioni vissute in questo ultimo periodo.

Una scelta forte quella di Salvo che non passerà inosservata e che deluderà moltissimo Marcello, il suo socio.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che, nel momento in cui Marcello scoprirà come stanno le cose e quello che è il progetto di vita di Salvatore, non nasconderà la sua delusione, sentendosi ferito dal fatto che non è stato messo al corrente subito.

Alla fine, però, Salvatore saprà farsi perdonare dal suo socio e tra i due tornerà di nuovo il sereno e l'armonia che ha sempre contraddistinto il loro rapporto di amicizia.

Salvatore se ne va e sarà fuori dalla settima serie de Il Paradiso delle signore?

Sta di fatto che, in questo finale della sesta stagione, Salvatore Amato potrebbe maturare per davvero la decisione di abbandonare per sempre la città e quindi uscire di scena anche dal cast de Il Paradiso delle signore.

Non si esclude, infatti, che Salvatore possa non iniziare una nuova vita in un'altra città, dando così una svolta definitiva a quel passato che lo ha visto sempre sofferente nel corso dell'ultimo periodo.

Ecco perché Salvatore potrebbe non essere uno dei protagonisti della settima stagione della soap, che tornerà in onda dal prossimo settembre con i nuovi episodi inediti in onda su Rai 1.