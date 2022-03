Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15: 55 su Rai Uno. Le anticipazioni relative alla puntata che sarà trasmessa giovedì 24 marzo preannunciano nuovi colpi di scena. Gemma e Gloria si coalizzeranno affinché Ezio riesca a parlare con la figlia. Colombo, difatti, riuscirà a raccontare a Stefania come sono andate realmente le cose. Si assisterà a un'emozionante riconciliazione fra i due consanguinei. Marco sarà la prima persona a cui la giovane Colombo racconterà i dettagli dell'incontro con il padre.

La ragazza avrà modo di parlare anche con la madre, alla quale, però, riserverà solo parole molte dure. Ludovica, intanto, deciderà di sfidare i pregiudizi dell'alta società, presentandosi al Circolo in compagnia di Marcello.

Il Paradiso, trama 24 marzo: Stefania fa pace col padre, ma respinge Gloria

Le vicende che vedono protagonista la famiglia Colombo risultano essere sempre molto interessanti, e saranno al centro della puntata del 24 marzo de Il Paradiso. Gemma e Gloria daranno vita a una nuova alleanza per far sì che Ezio incontri Stefania. Grazie alla collaborazione delle due donne, Colombo riuscirà a parlare con la figlia, con la quale riuscirà a riallacciare i rapporti. La ragazza, contenta per l'accaduto, confiderà le sue sensazione a Marco.

Dopo Ezio, giungerà anche il momento di Gloria, difatti la capocommessa proverà nuovamente ad avvicinarsi alla figlia. Tuttavia, non sarà fortunata quanto Ezio, dato che sarà ancora una volta respinta da Stefania, la quale non ha alcuna intenzione di persona la madre.

Il Paradiso, episodio 24/3: Ludovica si presenta in compagnia di Marcello

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore del 24 marzo, Ludovica deciderà di presentarsi al Circolo in compagnia di Marcello.

In questo caso il ragazzo ricoprirà il ruolo di fidanzato della giovane Brancia, e non certo di direttore di sala. La scelta della giovane scaturirà da un desiderio di uscire allo scoperto, e di non curarsi del parere di un gruppo di maldicenti, i quali ritengono che le unioni debbano avvenire solo fra persone dello stesso rango.

Il Paradiso, puntata 24 marzo: Beatrice si riavvicina a Dante

La puntata del 24 marzo de Il Paradiso delle Signore proseguirà con la narrazione di altra storyline cruciale, come quella che coinvolge Beatrice e Romagnoli. La cognata di Conti, difatti, cercare di riavvicinarsi a Dante, con il quale ha una sorta di relazione. Flora, al contempo, confiderà alla sua amica Ludovica di essersi innamorata di Umberto. Guarnieri, però, vorrà fare in modo che la notizia non arrivi alle orecchie di Adelaide.