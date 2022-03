Clamorosi colpi di scena potrebbero esserci nel finale de Il Paradiso delle signore 6 per la coppia composta da Anna e Salvatore.

Dopo aver superato diverse peripezie e tantissimi ostacoli, ecco che Salvatore ha proposto ad Anna di sposarsi e andare così a vivere insieme. Quello che sembrava essere il sogno felice di questa coppia, però, ha dovuto scontrarsi con le ostilità della piccola Irene, la figlia di Anna, la quale potrebbe rischiare di mandare all'aria questo matrimonio per sempre.

Anna e Salvatore: matrimonio a rischio nel finale de Il Paradiso 6

Nel dettaglio, durante queste nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6, Salvatore ha preso casa ed ha confessato ad Anna la sua intenzione di mettere su famiglia con lei e quindi di convolare a nozze e passare il resto della vita assieme.

Tutto sembra procedere per il verso giusto, fino a quando Anna non ha dovuto fare i conti con il "verdetto" finale di sua figlia Irene.

La bambina, infatti, non ha intenzione di trasferirsi a Milano e quindi di cambiare vita in maniera radicale, per permettere alla sua mamma di convolare a nozze con Salvatore Amato.

La reazione del barista non si è fatta attendere: dato che Irene è solo una bambina, ha chiesto ad Anna di "forzare" un po' la situazione, ma la reazione della donna non è stata delle migliori.

Salvatore potrebbe chiudere con Anna ne Il Paradiso delle signore

Anna non se la sente di "costringere" la sua bambina a fare qualcosa che non vuole e a cambiare radicalmente vita per trasferirsi con lei a Milano.

Ebbene, in vista del gran finale di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore, tale situazione potrebbe rivelarsi un vero e proprio ostacolo per la giovane coppia e per il loro progetto di vita insieme.

Salvatore, infatti, potrebbe non accettare questa decisione di Anna di non forzare sua figlia e quindi rispettare le sue volontà mandando all'aria il loro sogno di sposarsi.

Ecco perché, Salvatore potrebbe perdere le staffe e mandare all'aria il matrimonio ma chiudere anche questa relazione con Anna Imbriani, la quale rischierebbe di perdere per sempre il giovane Amato, sebbene sia profondamente innamorata di lui.

È guerra tra Dante, Umberto e Vittorio nel finale de Il Paradiso 6

Le visioni differenti dei due giovani innamorati potrebbero portarsi a dirsi addio nell'atteso finale de Il Paradiso delle signore 6, dove ci sarà spazio anche per le vicende di Dante.

Il perfido e astuto Romagnoli, tenterà in tutti i modi la sua scalata per cercare di arrivare alla piena gestione e quindi alla conquista del Paradiso, ma dovrà fare i conti con Umberto e Vittorio, che non gli permetteranno più di avere la meglio in maniera così facile e infida, come ha fatto già in passato.