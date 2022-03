Il Paradiso delle Signore, la soap opera del pomeriggio di Rai 1, non manca di riservare sorprese al pubblico. I personaggi, difatti, molto spesso subiscono delle evoluzioni, maturando o talvolta divenendo più buoni o più cattivi. Dante, entrato in scena nel corso della scorsa stagione, risulta essere un personaggio dalle mille sfaccettature.

Nella passata stagione, Romagnoli è apparso come un giovane uomo scaltro negli affari e disposto a tutto pur di conquistare Marta. Tuttavia, nonostante, non fosse una persona leale e corretta, non sembrava essere malvagio.

Tornato in scena a metà della sesta stagione, Dante si è dichiarato disposto ad aiutare Conti e la sua squadra a contrattare con gli americani. Nulla di tutto ciò però era vero, dato che Romagnoli, insieme a sua cugina Fiorenza, ha messo in atto una serie di piani per distruggere Vittorio ed Umberto. Nel mezzo di tanta perfidia, però, il giovane sta cercando di catturare l'interesse di Beatrice, probabilmente solo per avere un tornaconto personale, ma forse perché ne è davvero attratto. Non è però escluso che prossimamente la relazione fra Romagnoli e la signora Conti possa procedere in modo positivo, tanto da far redimere l'uomo dai suoi propositivi malvagi.

Il Paradiso: Dante è diventato perfido

Dante Romagnoli è il giovane uomo arrivato a Milano, nel corso della quinta stagione, dagli Stati Uniti per fare affari con Vittorio Conti. In realtà in precedenza Dante aveva avuto un flirt con Marta (moglie del direttore Conti), durante il soggiorno di quest'ultima a New York, ed era tornato in Italia proprio per rivederla.

Nonostante l'assenza della giovane Guarnieri, nel corso delle puntate della sesta stagione de Il Paradiso, Dante è tornato in scena, apparendo inizialmente disposto ad aiutare il suo rivale in amore a concludere un affare con gli americani. Vittorio, ferito nell'orgoglio, non si è mai fidato di lui, difatti ha subito respinto la sua proposta.

Beatrice ed Umberto, invece, hanno ritenuto opportuno fare affari con lui. Romagnoli, infatti, ha cercato di conquistare dapprima la fiducia della cognata di Conti, non mancando di corteggiarla e lodarla. Fra i due è nata una sorta di liaison, non certo vista di buon occhio da Vittorio, e tale rapporto è andato avanti fra alti e bassi.

Romagnoli potrebbe cambiare per amore

Nel corso delle attuali puntate de Il Paradiso delle Signore prosegue la relazione fra Romagnoli e Beatrice. Dante, al contempo, continua a orchestrare piani mefistofelici, in collaborazione con Fiorenza, per colpire l'immagine di Vittorio.

L'uomo sembra non fermarsi dinanzi a nulla, anteponendo la sua sete di potere dinanzi a tutto.

Tuttavia, nonostante sembri frequentarla solo per estorcerle informazioni, Dante potrebbe davvero iniziare a provare dei sentimenti nei confronti di Beatrice. A questo punto, se tale ipotesi dovesse essere vera, l'uomo potrebbe rendersi conto di stare agendo non solo contro Vittorio, ma anche contro la donna di cui è innamorato. Dunque, dopo questa presa di coscienza potrebbe rinunciare a portare avanti i progetti distruttivi.

Occorre comunque precisare che si tratta esclusivamente di ipotesi su ciò che potrebbe succedere e non di anticipazioni ufficiali