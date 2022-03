Cresce l'attesa per l'epilogo finale de Il Paradiso delle Signore 6. La celebre soap opera del pomeriggio di Rai 1 chiuderà i battenti il prossimo aprile con la messa in onda degli ultimi episodi di questa stagione e i colpi di scena non mancheranno.

Al centro dell'attenzione continueranno ad esserci le vicende di Umberto Guarnieri che, si ritroverà a fare i conti con le minacce di Dante Romagnoli che, dopo aver sottratto al commendatore le quote del negozio, continuerà a mettere alle strette anche Vittorio Conti.

E, in vista di questo finale di stagione, non si esclude che Umberto possa arrivare a compiere un gesto folle ed estremo nei confronti del giovane Romagnoli.

Vittorio Conti nel mirino di Dante Romagnoli: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che in vista di questo finale di stagione, Umberto Guarnieri dovrà tenere a bada il "pericolo" chiamato Dante Romagnoli.

Il perfido e astuto imprenditore, dopo aver sottratto ad Umberto le quote del grande magazzino, continuerà a tenere sotto scacco anche Vittorio Conti, dato che il suo obiettivo è quello di arrivare a mettere le mani proprio sul negozio.

Ma riuscirà nella sua impresa? Al momento, Dante si sta mostrando molto deciso e a tratti quasi spietato, al punto da mettere a repentaglio il lavoro di Conti.

Dante boicotterà le iniziative lavorative di Vittorio e in questo modo lo metterà in cattiva luce, rischiando di portarlo su una brutta strada e addirittura sull'orlo del fallimento.

Umberto potrebbe mettere alle strette Dante

Insomma una situazione a dir poco drastica per Vittorio che, in questo finale de Il Paradiso delle signore 6, potrebbe ritrovarsi per davvero a dover rinunciare per sempre al suo magazzino, per colpa di Dante.

Ed è qui che potrebbe entrare in campo Umberto Guarnieri. Dopo aver visto le sue quote passare nelle mani di Dante, Guarnieri gli ha già promesso che non gli permetterà di "andare oltre" e quindi di proseguire questa sua guerra nei suoi confronti e verso Vittorio Conti.

Umberto potrebbe arrivare ad uccidere Dante nel finale de Il Paradiso 6

Ebbene, in vista del gran finale, Umberto potrebbe arrivare a prendere in mano le redini della situazione e quindi evitare che le "mire espansionistiche" di Dante, continuino a minacciare il successo del grande magazzino.

Roberto Farnesi, in una recente intervista, ha ammesso che quello che succederà nel finale de Il Paradiso delle signore 6, i fan non potrebbero mai immaginarlo.

Insomma l'attore di Umberto ha lasciato intendere che ci sarà un colpo di scena e, questo potrebbe avere a che fare con la morte di Dante.

Il commendatore, infatti, potrebbe compiere la sua vendetta arrivando ad uccidere il perfido Romagnoli ed evitare così che conduca Vittorio sull'orlo del fallimento personale e lavorativo.