Noi è la nuova fiction della domenica sera di Rai 1 con protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffini. Trattasi del remake della Serie TV americana "This is us", che ha registrato un boom di ascolti in tutto il mondo, al punto da spingere la Rai a proporre un adattamento italiano.

Domenica 13 marzo, in prime time sulla rete ammiraglia Rai, andrà in onda la seconda delle sei puntate previste di questa prima stagione, la quale si preannuncia ricca di colpi di scena. Occhi puntati su Cate e Teo che saranno sempre più vicini.

Cate e Teo vicini, lui nasconde dolore: anticipazioni Noi seconda puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa seconda puntata di Noi in onda domenica 13 marzo 2022, rivelano che nel primo episodio dal titolo "Il Fiume", ci sarà un salto nel passato e ritroveremo la famiglia Peirò a distanza di qualche anno.

I ragazzi sono cresciuti e hanno ormai 8 anni: tra Claudio e Daniele non vi è un ottimo rapporto e i due non vanno tanto d'accordo.

Per Cate, invece, cominceranno a mostrarsi i primi problemi di peso. Successivamente ci sarà un salto nel presente: occhi puntati sulle vicende di Cate e Teo.

Tra i due, infatti, tutto sembra procedere nel migliore dei modi: il legame si farà sempre più stretto e gli spoiler di questa seconda puntata, rivelano che Cate si renderà conto del fatto che dietro quell'uomo allegro e dall'animo sensibile, si nasconde anche tanto dolore.

Rebecca non voleva avere figli da Pietro: anticipazioni Noi del 13 marzo

A seguire, andrà in onda il secondo episodio della serata dal titolo "Campioni del mondo".

Le anticipazioni di Noi di domenica 13 marzo, rivelano che nel passato, Rebecca apparirà su di giri.

È la sera della finale dei Mondiali '82 e lei dovrà esibirsi in un locale. Intanto la relazione con Pietro non andrà proprio benissimo: Rebecca gli farà presente di non voler avere figli da lui e questa cosa rattristerà molto l'uomo.

Anche nel presente sta giocando la Nazionale di calcio. Gli spoiler della fiction rivelano che Cate non sarà tanto a suo agio e, malgrado le insistenze di Teo, vorrà vedere da sola la partita.

Insomma una seconda puntata decisamente imperdibile quella di Noi, prevista domenica prossima 13 marzo in prima serata su Rai 1.

La sfida della domenica sera: Noi vs Lo Show dei Record

La fiction, in queste settimane di messa in onda, dovrà vedersela contro il ritorno de Lo Show dei Record, il varietà dedicato ai guinness dei primati, che tornerà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset con la conduzione di Gerry Scotti.

Chi riuscirà ad avere la meglio nella gara ascolti della domenica sera? La fiction con Lino Guanciale riuscirà ad imporsi sul programma condotto da Gerry Scotti? Al pubblico da casa spetterà l'ardua sentenza finale auditel.