Prosegue il consueto appuntamento con Il Paradiso delle Signore. La soap si ispira vagamente all'omonimo romanzo di Zola, ma è ambientata a Milano intorno agli anni Sessanta. Pertanto, con i suoi colpi di scena e le avvincenti storie dei singoli personaggi, rimanda i telespettatori nel passato. Infatti, i fan della serie restano sempre con il fiato sospeso in attesa di scoprire cos'altro ancora accadrà all'interno del magazzino di Vittorio Conti. Attualmente, il paradiso delle signore è giunto alla sua sesta stagione con 121 episodi. La trama si fa sempre più intricata e i protagonisti si trovano impegnati a risolvere questioni molto delicate nella loro vita.

In particolare, Maria Puglisi, dopo aver scoperto del tradimento di Rocco, si reca a Roma per affrontarlo direttamente e ottenere, da lui, delle delucidazioni.

Il paradiso delle signore, prime anticipazioni

Nel corso della prossima puntata de il paradiso delle signore, che va in onda domani, 7 marzo, su Rai 1 a partire dalle 15:55, sono previsti diversi colpi di scena importanti. Ad esempio, Maria è ormai a Roma da qualche giorno. Agnese la attende con ansia per avere maggiori informazioni. D'altro canto, spera che tra la Puglisi e il ciclista si sia risolto tutto e che possano essersi riconciliati, in modo tale da proseguire con i preparativi per il loro matrimonio. Purtroppo, però, è ancora in trepida attesa poiché non ha ricevuto alcuna notizia.

Intanto, Vittorio deve affrontare la dura realtà e accettare che Dante è il suo nuovo socio, nonostante sia il suo acerrimo nemico di sempre. Pertanto, con sommo rammarico, deve comunicarlo a tutto il suo team. D'altronde, Romagnoli, come suo solito, non perde occasione per fare sfoggio delle sue capacità. Infatti, decide di organizzare - senza consultare anticipatamente il direttore - una sfilata per presentare la nuova collezione di abiti del magazzino.

Per l'occasione, ha intenzione di invitare una delle signorine Buonasera - le presentatrici più amate di sempre dagli italiani - in modo tale da sfruttare il mezzo di comunicazione più impattante e veloce: la televisione.

Il paradiso delle signore, Stefania indaga ancora

Durante la prossima puntata de il paradiso delle signore 6, proseguono i tentativi di Stefania di indagare sulla sua famiglia.

D'altronde ha sempre dimostrato di essere una ragazza molto perspicace e intelligente. Infatti, non si è fatta sfuggire alcun dettaglio su suo padre. In seguito a quanto le ha detto Marco nei giorni precedenti, comincia a sospettare sempre di più che Ezio abbia una relazione con un'altra donna, anche se ancora non è stata in grado di capire chi sia. Inoltre, crede fortemente che si tratti di qualcuno che lei già conosce da tempo.

Dopo diverse indagini, riesce a sbrogliare la questione e a risalire alla donna misteriosa. Si tratta proprio della capo commessa del magazzino: Gloria Moreau. Resta alquanto sbigottita da questa notizia e decide di affrontare direttamente suo padre, per chiedergli delle spiegazioni plausibili.

Il paradiso 6, alcune anticipazioni sull'8 marzo

Nel corso della puntata di martedì 8 marzo, a il paradiso delle signore non mancano di certo i colpi di scena. In particolare, Stefania cerca ancora di scoprire qualcosa in più sulla strana relazione tra Gloria ed Ezio, così decide di spiarli.

Inoltre, Maria torna finalmente a Milano, ma inizia a comportarsi in modo troppo strano. Le sue amiche, infatti, cominciano a preoccuparsi per lei e cercano di capire cosa nasconda.