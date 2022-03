Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera nostrana ideata da Giannandrea Pecorelli per l'episodio n° 126 della sesta stagione rivelano che la famiglia Colombo non avrà ricevuta ancora alcuna notizia da Stefania (Grace Ambrose) dopo che quest'ultima è fuggita. La contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina), intanto, ignorerà che Dante Romagnoli (Luca Bastianello) ha ricattato il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), così la donna crederà che l'italo americano possa essere un socio ottimo per Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

Salvatore Amato (Emanuel Caserio), in ultimo, rinuncerà momentaneamente all'acquisto della casa del signor Rossi, mentre Stefania busserà alla porta di Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia).

Stefania non darà alcun notizia su dove sia fuggita alla famiglia

Le trame della fiction daily italiana per la puntata di lunedì 14 marzo evidenziano che Stefania, dopo aver scoperto che Gloria Moreau (Lara Komar) è la madre che aveva sempre creduto defunta, è fuggita.

La famiglia Colombo, al contempo, non saprà dove la ragazza sia scappata, in quanto quest'ultima se ne guarderà bene dal dare ancora notizie su di sé.

Adelaide penserà che Dante sia un buon socio dell'atelier per Vittorio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 per l'episodio di lunedì 14 marzo svelano che la contessa Adelaide continuerà a non sapere che Dante ha ricattato il commendatore Umberto per divenire socio del grande magazzino milanese.

Romagnoli, difatti, ha chiesto a Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) di introdursi a Villa Guarnieri per rubare la lettera scritta da Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) per Umberto.

La missiva al suo interno conteneva delle dichiarazioni che avrebbero potuto far arrestare la contessa Adelaide, così Dante ha barattato la lettera rubata in cambio delle quote della boutique appartenenti a Guarnieri senior.

La signora Di Sant'Erasmo, ignara di tutto ciò, penserà che Romagnoli sarà il socio ideale per affiancare Vittorio alla guida dell'atelier.

Marco offrirà a Stefania di rifugiarsi nella foresteria della Villa

Gli spoiler della soap opera italiana per la puntata di lunedì 14 marzo anticipano che la reticenza della piccola Irene a trasferirsi in pianta stabile a Milano farà optare Salvatore per rinunciare all'acquisto dell'appartamento del signor Rossi.

Stefania, infine, busserà alla porta di Villa Guarnieri e Marco le permetterà di rifugiarsi nella foresteria senza, però, che Umberto e Adelaide ne siano a conoscenza.