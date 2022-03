Come era prevedibile, è giunta la replica di Gemma Galgani alle parole di Giorgio Manetti, che nelle sue ultime dichiarazioni non ha certo riservato parole positive alla sua ex. La dama torinese, intervistata da Uomini e donne Magazine, ha colto l'occasione per lanciare anche qualche frecciatina alla sua rivale Nadia Marsala, che recentemente ha lasciato il programma con Massimiliano, cavaliere per il quale Gemma provava un forte interesse non corrisposto. La settantaduenne non le ha mandate di certo a dire e ha espresso il suo disappunto per i giudizi non richiesti da parte del fiorentino, per poi riservare un pensiero positivo nei confronti di Maurizio Guerci e della sorella Silvana che di recente si è esposta per difenderla dagli attacchi di Tina Cipollari.

La dama del trono over delusa da Giorgio

Diretta e precisa come sempre, Gemma non ha lasciato correre e di fronte alle ultime parole che Giorgio ha pronunciato contro di lei, ci ha messo la faccia per chiarire la sua posizione. "Oggi continua a fare la vittima sulla conclusione della nostra storia", ha detto la dama torinese affermando però di credere che effettivamente non ha alcuna relazione sentimentale con la ex di Paolo Brosio. "A Torino è venuto una volta sola, scocciato", ha proseguito Galgani raccontando che l'ex cavaliere aveva intenzione di aprire un ristorante con lei.

Inoltre, Gemma ha raccontato di aver contatto anche il suo amico Gigi Proietti per permettere a Giorgio di entrare nella sua accademia di recitazione.

Insomma, la torinese ha lasciato intendere di essersi sempre prodigata per il suo ex. "Giorgio, chissà se diventi rosso dalla testa ai piedi quando nelle interviste non dedichi una sola parola positiva alla nostra storia", ha concluso Gemma particolarmente irritata. Irritazione che deriva anche dal ricordo della parole del 'gabbiano' che prima la invitava a ricorrere alla chirurgia estetica e adesso critica tutti i suoi ritocchini.

Gemma contro Nadia Marsala

Non è tutto, perché se di Maurizio ha ricordi positivi e al contempo ha affermato che per la sorella Silvana ha fatto di tutto, soprattutto quando è stata poco bene, Gemma ha colto poi l'occasione per scagliarsi contro Nadia. "Cara Nadia, a volte è meglio stare zitti", ha detto Galgani che ha suggerito alla ex dama il silenzio visto che non sa cosa lei ha fatto per amore.

Inoltre neanche il tentativo di consolarla quando ha espresso il suo dolore per non essere diventata madre ha suscitato pensieri positivi da parte della dama per Marsala. "Un tentativo mal riuscito di riappacificazione", ha affermato la donna che non si è intenerita per nulla, trovando anzi incoerente Nadia. Insomma, anche stavolta Gemma si è tolta i suoi sassolini dalla scarpa ma di certo non sarà l'ultima volta che dovrà esporsi per dire la sua.