Con la puntata che verrà trasmessa lunedì 7 marzo 2022, inizierà una nuova settimana di sorprese all'interno della soap Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni da poco diffuse rivelano che lo staff del grande magazzino apprenderà che Dante Romagnoli è diventato il socio dell'atelier. Per dimostrare al suo rivale quello che è capace di fare, Conti chiamerà le signore Buonasera, sfruttando così la televisione per rendere pubblica la notizia. Maria sarà ancora a Roma da Rocco, mentre Agnese spererà in una loro riappacificazione. Stefania invece temerà che il padre abbia un'amante.

La ragazza non ci metterà molto a pensare che possa essere proprio Gloria. Decisa a scoprire la verità, la signorina Colombo deciderà di parlarne con Ezio ma senza successo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, importante notizia per lo staff

Nel corso della centoventunesima puntata de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda lunedì 7 marzo 2022, rivelano che la partenza di Maria farà preoccupare molto la signora Agnese. La sarta dell'atelier temerà che l'incontro tra la signorina Puglisi ed il nipote non porterà risultati ottimali. Nonostante le sue sensazioni, la mamma di Tina e Salvo spererà che la giovane coppia possa far pace e che Rocco dimentichi la sua miss. Intanto l'ex marito di Marta non potrà fare a meno di pensare a quanto comunicato da Umberto.

L'acquisto delle quote del Paradiso da parte di Romagnoli rappresenterà per Vittorio un grande ostacolo da superare, per ottenere il pieno controllo della sua "creatura".

Deluso e amareggiato, Conti comunicherà al suo staff che Dante è il nuovo socio dell'atelier. Il direttore del grande magazzino deciderà di dimostrare le sue potenzialità fruttando la televisione come mezzo di comunicazione più efficace.

Vittorio interpellerà una delle signorine Buonasera: le annunciatrice più amate dai telespettatori italiani.

Il Paradiso 6, Stefania preoccupata per il padre

Le trame del nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, trasmesso su Rai1 il 7 marzo, rivelano nel dettaglio che Stefania continuerà a notare lo strano comportamento di Ezio.

Il direttore della Ditta Palmieri sarà sempre più distaccato nei confronti di Veronica. Tuttavia la giovane commessa giungerà all'ipotesi su una possibile relazione tra il padre e un'altra donna. Pensando a come il padre abbia instaurato un bel rapporto con la sua capo commessa, la signorina Colombo penserà che l'amante del padre possa essere proprio Gloria Moreau. Dopo la giornata lavorativa, Stefania deciderà di parlare con Ezio per cercare di capire cosa starà succedendo al suo cuore ma non ci riuscirà.