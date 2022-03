La puntata de Il Paradiso delle Signore che verrà trasmessa sul piccolo schermo nel pomeriggio di lunedì 7 marzo sarà ricca di colpi di scena e novità. Infatti, le indagini della giovane Colombo proseguiranno, al punto che la giornalista cercherà in tutti i modi di capire cosa le stiano nascondendo i suoi familiari. A tal proposito, le anticipazioni dell'episodio della fiction di Rai 1 rivelano che Stefania sospetterà che suo padre tradisca Veronica con Gloria, mentre Vittorio diventerà socio di Dante Romagnoli.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 7 marzo: Stefania Colombo pensa che Gloria sia l'amante di Ezio

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore, Stefania ha notato strani atteggiamenti nei suoi cari. In particolar modo, la giovane Colombo aveva dapprima fatto caso al nervosismo di Gemma e, inoltre, si era resa conto che anche suo padre le stava nascondendo qualcosa. Pertanto, piena di dubbi e desiderosa di scoprire la verità, la giornalista aveva iniziato ad indagare, per venire a capo della questione. Nell'episodio che andrà in onda in televisione il 7 marzo, Stefania continuerà a sospettare che Ezio tradisca Veronica e ipotizzerà che la sua amante sia Gloria.

Il Paradiso delle signore, trama 7 marzo: Stefania Colombo vuole affrontare Ezio per l'ipotetico flirt con Gloria

Stefania, lavorando anche come giornalista, aveva già ribadito che per deformazione professionale era abituata ad indagare. Infatti, la giovane Colombo ha seguito con attenzione i movimenti di suo padre e, mettendo insieme i pezzi del puzzle, arriverà a sospettare che la capocommessa de Il Paradiso delle signore sia l'amante di Ezio.

A quel punto, Stefania prenderà di petto la situazione e penserà che sia meglio rivolgersi al diretto interessato per parlare con lui di Gloria. Infatti, le anticipazioni dell'episodio del 7 marzo rivelano che la Venere vorrà affrontare Ezio, ma non ce la farà.

Il Paradiso delle signore, episodio 7 marzo: Vittorio è socio di Dante e lo comunica al suo staff

Nel frattempo, proseguiranno le vicende che ruotano attorno ad altri personaggi. In particolar modo, Vittorio dovrà comunicare al suo staff di essere entrato in affari con Dante. A tal proposito, Conti dirà ai suoi dipendenti che Romagnoli è il nuovo socio dell'atelier milanese. Al momento, non è chiaro se i collaboratori di Vittorio saranno contenti del nuovo socio entrato a far parte dell'azienda. Nel frattempo, un'annunciatrice televisiva verrà invitata nel negozio di moda a scopo promozionale. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire cosa succederà ai protagonisti della fiction di Rai 1.