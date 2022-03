Cambio di programmazione in Rai per i mesi di marzo e aprile 2022. Dopo la fine di Doc - Nelle Tue Mani 2, che promette un finale totalmente inaspettato, andrà in onda l'attesa fiction Don Matteo 13, che vedrà il debutto di Raoul Bova, sostituto di Terence Hill, che andrà ''in pausa'' per un po' di tempo, smentendo le voci di un'uscita definitiva dal cast dell'iconica Serie TV.

Lino Guanciale, che presto sarà in scena con Noi, remake di This is us, arriverà poi pure con Sopravvissuti nel mese di aprile su Rai 1. E poi ancora, Massimiliano Gallo sarà il protagonista di Vincenzo Malinconico - Avvocato, in onda sulla prima rete.

Fiction Rai 2022 le novità del palinsesto: Don Matteo 13 slitta

Manca poco al finale di Doc - Nelle Tue Mani 2, con l'episodio conclusivo che andrà in onda a metà marzo. Finalmente, si saprà se Andrea Fanti sarà riuscito a riprendere il suo ruolo da primario, oltre ad alcuni retroscena non ancora svelati che lo riguardano. Si farà poi luce in maniera definitiva sulla morte di Lorenzo Lazzarini e sul passato del dottor Valenti.

Dopo la chiusura di Doc 2, sarà la volta di Don Matteo, che terrà compagnia ai telespettatori il giovedì sera su Rai 1 in prima serata. Slitta però la messa in onda. Il primo episodio verrà infatti trasmesso il 31 marzo 2022. La tredicesima stagione della serie Tv con Terence Hill (che ben presto passerà il testimone a Raoul Bova) si compone di 10 puntate totali.

Vincenzo Malinconico con Massimiliano Gallo arriva su Rai 1

La fiction Vincenzo Malinconico ha come protagonista Massimiliano Gallo ed è tratta dai romanzi di Diego De Silva. La trama racconta la vita di un avvocato piuttosto tormentato e con poca voglia di lavorare, specie da quando la moglie lo ha lasciato. Nel cast, anche Michele Placido e Lina Sastri.

Ancora non ufficiale la data di uscita di Vincenzo Malinconico, ma sappiamo che si compone di quattro puntate e che andrà in onda su Rai 1 in prima serata.

Lino Guanciale protagonista di Sopravvissuti su Rai 1: quando esce

Atteso è anche il debutto di Sopravvissuti, la nuova fiction Rai con Lino Guanciale. La trama promette davvero bene: dodici marinai partono per un'esplorazione ma, a causa di una tempesta, quasi metà dell'equipaggio muore.

Chi scampa alla morte inizia a raccontare come è riuscito a sopravvivere e, nel frattempo, intreccia retroscena anche piuttosto oscuri sul proprio passato.

Sopravvissuti con Lino Guanciale andrà in onda nella prima serata del lunedì. La prima puntata è fissata per il 4 aprile 2022 e la fiction Tv si concluderà il 9 maggio con un finale da non perdere. Nel frattempo, si attende pure il debutto di Noi, trasmesso su Rai 1 dal 6 marzo 2022, anch'esso con Lino Guanciale.