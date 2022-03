La serie televisiva italiana Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 tutti i giorni dal lunedì al venerdì, continua con la propria messa in onda pomeridiana. Nel corso dell’episodio che andrà in onda il 28 marzo 2022, le due sorellastre Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) e Stefania Colombo (Grace Ambrose) saranno ai ferri corti: il battibecco delle fanciulle però non arriverà alle orecchie dei rispettivi genitori Veronica (Valentina Bartolo) ed Ezio (Massimo Poggio).

In particolare dalle anticipazioni si evince che sarà una scelta della cavallerizza del lussuoso negozio di Milano quella di mantenere il silenzio sull’accaduto, mentre al contrario Stefania si lascerà andare a un nuovo sfogo con il collega Marco di Sant’Erasmo (Moisè Curia), mettendolo al corrente del duro confronto avuto con la sorellastra.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, episodio del 28 marzo: Salvatore progetta la sua vita futura con Anna

Nella 136^ puntata dello sceneggiato in programmazione su Rai 1 lunedì 28 marzo (come di consueto a partire dalle ore 15:55 circa), Gemma sceglierà di non far sapere ai suoi familiari di aver litigato con la sorellastra Stefania. Inoltre la figlia di Veronica non darà la possibilità alla giovane Colombo di spiegare le proprie ragioni. Stefania a questo punto dirà a Marco che Gemma è a conoscenza del fatto che lui l’ha fatta alloggiare nella foresteria di Villa Guarnieri durante la sua fuga.

Intanto Salvatore (Emanuel Caserio) non mollerà la presa e continuerà a progettare una possibile vita futura lontano dal capoluogo lombardo, al fianco della fidanzata Anna (Giulia Vecchio), dopo il rifiuto della figlia di lei di trasferirsi in città.

Marcello apprende che Flavia non vede di buon occhio la sua storia con Ludovica, Dante trama contro Vittorio

Successivamente Flavia (Magdalena Grochowska) tornerà alla carica, manifestando ancora il proprio disappunto sulla relazione tra sua figlia Ludovica (Giulia Arena) e Marcello (Pietro Masotti): quest’ultimo apprenderà dalla ragazza che la signora Brancia di Montalto non lo vede di buon occhio.

Per concludere Dante (Luca Bastianello) continuerà a tramare alle spalle del direttore Vittorio (Alessandro Tersigni) per danneggiarlo ulteriormente, dopo essere riuscito a impossessarsi del grande magazzino milanese. Ciononostante Beatrice (Caterina Bertoni) invece avrà modo di affezionarsi di più a Romagnoli.