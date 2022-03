Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 28 marzo al 1° aprile su Rai 3 alle 20:45, Bianca si troverà coinvolta in una pericolosa web challenge. In questa oscura vicenda si troverà implicata anche Viola Bruni, che inizierà a lavorare proprio nella scuola della figlia di Franco. In seguito, la piccola Boschi si metterà in seri guai imbrattando il muro della scuola, pur di soddisfare la richiesta prevista dall'inquietante sfida lanciatale su internet.

Un posto al sole, anticipazioni dal 28 marzo al 1°aprile: Viola lavora nella scuola di Bianca

Nei prossimi episodi di Upas, verrà svelato che Viola Bruni (Ilenia Lazzarin) ha iniziato a lavorare proprio nella scuola di Bianca (Sofia Piccirillo), anche se non risulta chiaro con quali mansioni.

Nel frattempo la figlia di Franco si troverà vittima di un'inquietante "web challenge" che prevede che la bambina soddisfi alcune richieste per dimostrare il proprio coraggio. Al momento non viene svelato chi si nasconda dietro queste "sfide" ma la piccola, chiaramente plagiata, deciderà di seguire le regole previste dal folle "gioco". Nel frattempo Franco (Peppe Zarbo), pur notando un atteggiamento insolito in Bianca, non riuscirà a comprendere a pieno la gravità della situazione.

Upas, trame 28 marzo - 1° aprile: Bianca vittima di una web challenge

Franco chiederà a sua figlia di saltare un paio di giorni di scuola ma lei, visibilmente agitata, rifiuterà trincerandosi dietro gli impegni scolastici. Bianca fingerà di essere tranquilla ma sarà terrorizzata all'idea che il papà possa guardare il suo cellulare e scoprire della challenge.

Boschi, intuendo che la piccola gli stia nascondendo qualcosa, chiederà a Giulia (Marina Tagliaferri) di parlarle. Purtroppo, però, proprio in quel momento, la bambina riceverà un nuovo compito per la challenge. Bianca ha 24 ore di tempo per fare una grande scritta sul muro della scuola. La piccola Boschi non si tirerà indietro e, dopo aver rubato una bomboletta spray dalla guardiola di Raffaele (Patrizio Rispo), si preparerà all'azione.

Un posto al sole, puntate dal 28 marzo al 1°aprile: Franco vicino alla verità

Nelle prossime puntate di Upas, verrà introdotto il personaggio di Gaia (Sofia de Prisco) un'amica di scuola di Bianca. In una foto promozionale, la bambina appare al fianco di Viola e della sua amichetta. Questo potrebbe suggerire un suo coinvolgimento importante in questa vicenda ma, al momento, non ci sono abbastanza dettagli che possano confermarlo. In ogni caso la figlia di Franco fingerà di andare a casa dell'amica, mentre in realtà si appresterà a scrivere una frase ingiuriosa contro la scuola, a carattere cubitali. Un'insegnante, però, la vedrà dalla finestra e, dopo averla richiamata, cadrà per le scale nel tentativo di rincorrerla.

A quanto pare la maestra non riuscirà a vedere in volto la piccola che, impaurita all'idea di essere scoperta, scapperà via senza prestare soccorso alla donna.

Nel frattempo, Franco deciderà di sfruttare le sue doti da detective per investigare su sua figlia. L'uomo non ci metterà molto a scoprire che è stata proprio lei a imbrattare il muro, ma adesso dovrà capire il perché. Nel frattempo Angela (Claudia Ruffo), rientrata a Napoli, si troverà a dover gestire una situazione molto tesa e finirà per litigare aspramente con il marito.