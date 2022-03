Prosegue l'appuntamento con le avventure della soap opera Il Paradiso delle Signore del pomeriggio di Rai 1. Nella puntata che occuperà il piccolo schermo il 7 aprile 2022 dalle ore 16:55 circa, Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), dopo aver avuto dei sospetti su Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) e Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), farà un passo indietro. Dalle anticipazioni si evince che la contessa, dopo aver capito di aver frainteso la situazione, si scuserà con la stilista del grande magazzino milanese.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, episodio 7 aprile: Adelaide chiede scusa a Flora, Vittorio infastidito a causa di Dante

Gli spoiler sul centoquarantaquattresimo episodio in programmazione giovedì 7 aprile, annunciano che Adelaide non perderà tempo per chiedere scusa a Flora, per aver avuto dei dubbi sul suo rapporto con Umberto e dopo essere stata rassicurata dal cognato. A questo punto la contessa riuscirà a convincere la giovane Ravasi a rimanere a Villa Guarnieri.

Intanto Vittorio (Alessandro Tersigni) verrà a conoscenza di una novità riguardante il Paradiso, cioè che sua nipote Serena (Giulia Patrignani) è stata coinvolta nel progetto dei carta-modelli per le bambole, che dovrà essere allegato nel nuovo numero della rivista de Il Paradiso Market: il direttore Conti non nasconderà il suo evidente fastidio, nell’istante in cui saprà che ancora una volta c’è lo zampino del suo acerrimo nemico e socio Dante (Luca Bastianello).

Flavia si allea con Fiorenza per far lasciare Ludovica e Marcello, Marco dimostra di amare Stefania

Nel contempo Flavia (Magdalena Grochowska) disposta a tutto per far finire la relazione sentimentale tra sua figlia Ludovica (Giulia Arena) e Marcello (Pietro Masotti), nata durante la sua assenza dal capoluogo lombardo, si darà da fare per raggiungere il suo obiettivo: la signora Brancia Di Montalto parlerà del suo piano con Fiorenza (Greta Oldoni), che accetterà subito di aiutarla diventando sua alleata.

Successivamente Ezio (Massimo Poggio) e la compagna Veronica (Valentina Bartolo) verranno invitati a Villa Guarnieri per un’occasione speciale, poiché dovrà essere ufficializzato il fidanzamento tra Gemma (Gaia Bavaro) e Marco (Moisé Curia): in realtà quest’ultimo all’insaputa della sua amata, farà capire sempre di più di provare dei sentimenti forti per la collega Stefania (Grace Ambrose) a cui ha fatto sentire tutto il suo supporto quando ha scoperto di essere figlia della capo commessa Gloria (Lara Komar). A proposito di quest’ultima, la giovane Colombo parecchio sofferente per la situazione venutasi a creare, si sfogherà con lei.