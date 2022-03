Le anticipazioni americane di Beautiful vedono Steffy e la sua gravidanza al centro delle scene. La giovane Forrester ha scoperto di essere incinta, ma non sa chi sia il padre: Liam o Finn? Hope non vede l'ora di avere i risultati del test di paternità, ma ha anche fatto un passo indietro dopo che Steffy ha pregato tutti di non crearle tensione, in quanto farebbe solo male al suo bambino. Nei nuovi episodi, Thomas verrà a conoscenza di alcuni particolari che lo faranno dubitare di Vinny e che potrebbero cambiare per sempre le vite di Steffy, Liam, Hope e Finn.

Anticipazioni Beautiful, Thomas a Vinny: 'Non ti perdonerò mai'

Come raccontano le anticipazioni di Beautiful, Steffy si sottoporrà al test del Dna, venendo a sapere che il bambino che aspetta è di Liam. In realtà si tratta di un inganno ordito da Vinny, che ha alterato i risultati nel suo laboratorio.

Il primo a capire l'inganno di Vinny sarà Thomas, che lo incalzerà con domande dirette: "Se hai modificato il test e non dici la verità, non ti perdonerò mai." Lo storico amico del giovane Forrester, con le spalle al muro, non potrà che ammettere le sue malefatte.

Steffy e Finn emozionati alla prima ecografia

Nonostante creda che il bimbo non sia suo, Finn rinnoverà il suo amore a Steffy e al bimbo che avranno.

La bella Forrester farà la prima ecografia e insieme al fidanzato si commuoverà guardando le prime forme della creatura che porta in grembo. Presto saranno una famiglia.

Intanto Thomas ripenserà a quanto successo e deciderà di non rivelare nulla a Hope, così da portarla dalla sua parte e farle dimenticare Liam.

Il dolore di Flo, spoiler Beautiful

Nelle prossime puntate di Beautiful ci sarà spazio anche per Flo, che parlerà a lungo con Shauna del suo dolore derivante dal fatto di non essere stata ancora perdonata dalla famiglia Logan.

In quel momento entrerà nella stanza anche Wyatt, che darà ragione alla fidanzata. In fondo, se non fosse stato pe lei, Katie non sarebbe sopravvissuta.

Il suo gesto generoso di donarle un rene non è sufficiente per far cambiare idea a Brooke?

Alla Forrester Creation, la richiesta di Wyatt di dare il benvenuto a Flo nella famiglia colpirà molto Katie, mentre Brooke sarà infastidita. Logan ricorderà ai presenti anche quanto successo con Beth e del dolore che ha straziato Hope, ingannata e tenuta all'oscuro che sua figlia fosse viva.

Flo implorerà per l'ennesima volta il perdono alle sorelle Logan a Forrester, vergognandosi per gli errori che ha commesso in passato. Inaspettatamente, Katie e Brooke le concederanno una seconda possibilità. Ora, Flo può ritenersi a tutti gli effetti una delle sorelle Logan.