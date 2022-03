Grandi colpi di scena nel finale de Il Paradiso delle Signore 6, la fortunata soap opera del pomeriggio che si avvia verso le battute conclusive di questa stagione.

Al centro dell'attenzione continuano ad esserci Stefania e Marco: nella puntata del 30 marzo, il nipote della contessa Adelaide ha dovuto fare i conti con il secco rifiuto da parte della venere che, tuttavia, potrebbe non essere sincera al 100%. E, in vista delle ultime puntate della soap, Stefania potrebbe uscire allo scoperto e confessare il suo sentimento a Marco.

Marco 'si dichiara' a Stefania ma lei lo rifiuta: colpo di scena a Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, in questi nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 6, Marco ha cercato in tutti i modi di far capire a Stefania di provare un sentimento nei suoi confronti.

Nella puntata trasmessa mercoledì 30 marzo, il nipote della contessa ha spiazzato la ragazza confessando apertamente di non riuscire a dare un nome a quello che sente di provare nei suoi confronti, lasciando intendere di fatto, di essersi innamorato di lei.

"Quando eravamo in foresteria da soli ed eravamo fuori dal mondo, io mi sentivo bene, come non mi sono mai sentito prima. A tutto questo non riesco a dare un nome. Dimmelo tu?", ha esclamato il ragazzo con le lacrime agli occhi.

Marco teme che Stefania non lo ami

"Amicizia, vicinanza, supporto", ha risposto Stefania che ha così spiazzato e deluso le aspettative di Marco.

"Tutto qua? E quel magone allo stomaco cosa era? Il nodo alla gola era vicinanza? Guardami negli occhi: tu non provi niente per me", ha aggiunto Marco sempre più con le lacrime agli occhi e provato da questa situazione.

A quel punto, però, Stefania non ha risposto nulla bensì ha preferito tornare a lavoro, lasciando così il dubbio nel cuore del ragazzo.

Ma i colpi di scena potrebbero non finire qui, perché proprio nel finale de Il Paradiso delle signore 6, Stefania potrebbe pentirsi di aver chiuso con Marco e potrebbe decidere di tornare sui suoi passi.

Stefania potrebbe confessare di amare Marco nel finale de Il Paradiso 6

Le anticipazioni della soap opera Rai rivelano che Stefania si ritroverà ad affrontare un periodo di grande crisi al punto che deciderà di confrontarsi anche con sua mamma Gloria, alla quale confesserà i suoi tormenti sentimentali del momento.

E, dopo che Marco deciderà di chiudere con Gemma, non si esclude che Stefania possa finalmente uscire allo scoperto e confessare apertamente e pubblicamente, di essersi innamorata anche lei di Marco.

Un finale che sarebbe a dir poco emozionante e trionfante per questa giovane coppia che, in queste settimane, ha appassionato il pubblico de Il Paradiso delle signore.