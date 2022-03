Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Durante il pomeriggio di mercoledì 30 marzo ci saranno novità per i protagonisti della fiction. A tal proposito, Flavia racconterà a sua figlia i suoi problemi sentimentali. A quel punto, Brancia scoprirà che Jean Paul ha lasciato sua mamma. Nel frattempo, Marcello sarà deluso a causa di Salvatore e non si presenterà in Caffetteria, mentre Umberto farà un regalo a Flora. Inoltre, durante l'episodio, verranno trattate le vicende che ruotano attorno a Stefania e Marco.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 30/3: Flavia racconta a sua figlia che Jean Paul l'ha lasciata

Flavia è rientrata a Milano da poco tempo e si è trasferita a casa di Cosimo Bergamini, dove vive sua figlia. Nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo il 30 marzo ci sarà un colpo di scena, perché Brancia verrà sapere da sua madre che Jean Paul l'ha lasciata. Il patrigno di Ludovica ha deciso di lasciare sua moglie ma, al momento, non sono trapelati ulteriori dettagli. Purtroppo, le anticipazioni della puntata trapelate in rete, non rivelano come mai il marito di Flavia ha deciso di interrompere la relazione con la consorte. L'unica cosa certa, al momento, è che la situazione economica della mamma di Brancia sarà disastrosa.

Il Paradiso delle signore, puntata del 30/3: Marcello non si presenta in Caffetteria

Nel frattempo, il fidanzato di Ludovica avrà problemi personali. Infatti, Marcello verrà a conoscenza che il suo amico Salvatore ha deciso di lasciare Milano e, pertanto, sarà deluso. Nell'episodio de Il Paradiso delle signore che verrà trasmesso nel pomeriggio di mercoledì 30 marzo Barbieri non si presenterà in Caffetteria, fortunatamente però i due soci faranno pace, perché Amato riuscirà a spiegarsi con il suo socio e i due amici si chiariranno.

Al momento, non è chiaro se Salvatore deciderà di cambiare idea e di continuare a vivere a Milano o se lascerà la Caffetteria e non lavorerà più con Marcello.

Il Paradiso delle signore, episodio del 30 marzo: Umberto dona degli orecchini preziosi a Flora

Nell'episodio del 30 marzo, inoltre, verranno trattate le vicende sentimentali di Flora e Stefania.

A tal proposito, la stilista riceverà in dono un paio di orecchini preziosi da Umberto. A quel punto, Gentile, essendo innamorata di Guarnieri, fraintenderà il gesto. Le indiscrezioni trapelate in rete, però, non forniscono ulteriori dettagli su cosa accadrà fra la figlia di Achille Ravasi e l'imprenditore. Nel frattempo, Irene sospetterà che Stefania abbia deciso di lasciare la redazione del magazine del negozio a causa di un sentimento che prova per il fidanzato di Gemma. Anche il giornalista nutrirà dei dubbi riguardo la sorellastra della sua fidanzata. A tal proposito, Marco chiederà esplicitamente alla collega se prova qualcosa per lui, ma la giovane Colombo negherà. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire cosa accadrà ai protagonisti della fiction di Rai 1.