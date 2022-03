Le puntate de Il Paradiso delle signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Durante gli episodi che saranno trasmessi sul piccolo schermo da lunedì 28 marzo a venerdì 1° aprile ci saranno importanti novità e colpi di scena nelle vicende legate a Stefania. Infatti, la giornalista deciderà di lasciare la redazione del giornale del negozio di moda, per allontanarsi da Marco. Nel frattempo, Gemma tenterà di tenere unita la sua famiglia e di salvare il suo rapporto con il fidanzato. Nonostante gli sforzi della cavallerizza, Stefania e Marco verranno travolti dai loro sentimenti.

Il Paradiso delle signore, trame al 1° aprile: Stefania vuole allontanarsi da Marco

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda dal 28 marzo al 1° aprile verranno trattate le vicende di Stefania, Gemma e Marco. La figlia di Veronica non rivelerà nulla in famiglia riguardo lo scontro avuto con la sua sorellastra. Infatti, la fidanzata del giornalista era venuta a sapere che il suo fidanzato l'aveva ospitata a Villa Guarnieri e aveva avuto una discussione con la giovane Colombo. La figlia di Gloria, però non riuscirà a dare spiegazioni alla Venere. Nel frattempo, Marco verrà a sapere che la sua fidanzata ha scoperto la verità su quanto accaduto. Inoltre, Stefania capirà che sarà il caso di allontanarsi dal collega per non turbare ulteriormente la sorellastra.

Stefania decide di lasciare la redazione

Il rapporto fra Stefania e Marco ha avuto alti e bassi e la coppia ha avuto modo di conoscersi meglio nel corso dei mesi, lavorando a stretto contatto per la rivista de Il Paradiso delle signore. Per provare a stare lontana dal fidanzato della sua sorellastra, la giovane Colombo prenderà una decisione.

Infatti, la Venere deciderà di lasciare la redazione del magazine. A quel punto, Marco inizierà ad avere dubbi dietro all'atteggiamento di Stefania e le chiederà chiarimenti.

Il Paradiso delle signore, episodi all'1/4: Marco e Stefania non trattengono i loro sentimenti

Marco sarà esplicito e chiederà a Stefania se provi un interesse per lui ma la Venere negherà.

Nel frattempo, Gemma tenterà di salvare la sua famiglia e farà una proposta a Ezio e a Veronica. Le anticipazioni delle prossime puntate della fiction di Rai 1, però, non rivelano cosa avrà in mente la giovane Zanatta. Purtroppo, i sentimenti fra Marco e Stefania saranno evidenti e la coppia sarà colpita dalla passione che li travolgerà. Le indiscrezioni trapelate in rete non specificano se scatterà il primo bacio fra i due giornalisti e, pertanto, non resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore per scoprirlo.