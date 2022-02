Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda il 9 marzo svelano nuovi colpi di scena. Maria, anche se inizialmente aveva affermato di essersi riappacificata con Rocco, troverà il coraggio di confidare a Irene che il ragazzo l'ha lasciata. Umberto, intanto, ha un confronto con Dante in cui gli mette in chiaro che ha una parte di controllo sulle imprese che ruotano intorno Il Paradiso delle Signore. Stefania, invece, sembra essere sempre più vicina alla verità.

La ragazza è presa dai sospetti sul legame che intercorre fra il padre e la signorina Moreau. Pertanto, per vederci più chiaro, deciderà di passare ai fatti, facendo delle domande specifiche, prima ad Ezio e poi a Gemma. I due, pur di non farle sapere che Gloria è sua madre, cercheranno di tergiversare, deviando i suoi sospetti. Tuttavia Stefania comprende che c'è qualcosa sotto, e finisce per sfogarsi con Marco, ormai divenuto la sua spalla sui cui piangere. Veronica, al contempo, affronterà la capocommessa, facendole intendere che deve stare lontana da Ezio.

Il Paradiso delle Signore, trama 9 marzo: Maria si apre con Irene

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 9 marzo, Maria Puglisi troverà il coraggio di aprirsi con Irene.

La ragazza, dopo essere tornata da Roma, lascerà intendere di essersi riappacificata con Rocco. Purtroppo, però, il suo volto non sembra essere molto gioioso. Pertanto, la giovane sarta deciderà di confidare ad Irene come sono andate realmente le cose durante il suo viaggio nella Capitale. A quanto pare il giovane Amato l'ha lasciata, e non sembra esserci possibilità di tornare ad essere una coppia.

Umberto, invece, metterà le cose in chiaro con Dante. Il commendatore informerà Romagnoli di essere ancora in possesso di attività legate a Il Paradiso. Dunque, proprio per questo motivo continuerà ad avere una certa influenza sull'azienda di Conti.

Il Paradiso, spoiler 9 marzo: Stefania ha dei dubbi

Secondo le anticipazioni dell'episodio de Il Paradiso del 9 marzo, la giovane Colombo continuerà a guardare con sospetto al rapporto che intercorre fra il padre e la signorina Moreau.

La ragazza, però, deciderà di passare ai fatti, osservando i comportamenti dei suoi familiari e ponendo ad essi delle domande. Gemma ed Ezio, affinché Stefania non sappia che Gloria è sua madre, schiveranno i suoi interrogativi.

Il Paradiso, episodio 9/3: Veronica si confronta con Gloria

Stefania, sebbene i suoi parenti, cerchino di tenerla lontana dalla verità, sembra aver capito che dietro questa vicenda si nasconde qualcosa di notevole. Presa dallo sconforto, deciderà di confidare le sue pene a Marco, con il quale, inaspettatamente si è instaurata una grande sintonia. Veronica, intanto, avrà un nuovo confronto con Gloria: la donna, senza mezzi termini, dirà alla madre di Stefania di stare lontana da Ezio.