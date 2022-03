Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Dal momento in cui, nella puntata del 10 marzo della soap opera nostrana, Stefania Colombo (Grace Ambrose) ha intercettato una lettera di Gloria Moreau (Lara Komar), dalla quale si evinceva che la capo commessa era sua madre, l'equilibrio relazionale tra madre e figlia è parso volatilizzarsi. La Venere, difatti, non riuscirà a metabolizzare facilmente la scoperta e fuggirà chiedendo aiuto a Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia), il quale la farà nascondere nella foresteria della Villa, almeno finché non sarà scoperta dal commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).

Mentre sarà in fuga, Stefania invierà un telegramma a casa Colombo ma lo stesso rincuorerà soltanto in parte il padre Ezio (Massimo Poggio). La giovane Colombo, successivamente, tornerà a casa delle amiche Irene Cipriani (Francesca Del Fa) e Maria Puglisi (Chiara Russo), mentre sosterrà alcuni aspri dialoghi con la madre Gloria dimostrandosi determinata a volerla estromettere dalla propria vita. Teresio e la figlia, infine, avranno un dialogo chiarificatore, nel frattempo Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) apprenderà che la sorellastra è stata ospite del fidanzato a sua insaputa e non la prenderà per nulla bene.

Stefania cercherà spesso e volentieri il sostegno di Marco

Nel bel mezzo di questo delicato e intricato momento familiare dei Colombo, sarà sempre più evidente nella fiction daily italiana come Stefania cercherà in prima battuta sovente il sostegno di Marco.

La collaborazione lavorativa tra il rampollo di casa Di Sant'Erasmo e la bella Venere ha fatto sì che tra i due s'instaurasse un'amicizia che, nel corso degli episodi, è parsa trasformarsi in qualcosa di più profondo.

Se da un lato il nipote della contessa Adelaide (Vanessa Gravina) sta intrattenendo una storia con Gemma e pare non poter sbilanciarsi più di tanto, dall'altro lato la figlia di Ezio e Gloria sta facendo e farà i conti con la scoperta che la propria madre biologica, la capo commessa, è viva e vegeta.

Qualora i due nutrissero già dei sentimenti l'uno per l'altro, quindi, le circostanze li frenerebbero non poco dall'esternarli.

Gemma, per vendicarsi di Stefania, potrebbe denunciare Gloria

Ospite a Villa Guarnieri per una cena, come anticipato, Gemma verrà a conoscenza che Marco ha fornito un rifugio a Stefania e darà di matto.

Facendo un passo indietro, la figlia di Veronica (Valentina Bartolo) quando ha scoperto la vera identità di Gloria ha immediatamente scritto una lettera minatoria alla stessa. Tale impulsivo modus operandi, già insito nel carattere della ragazza, potrebbe ripresentarsi a causa della gelosia che la stessa proverebbe nei riguardi del rapporto tra il fidanzato e la sorellastra.

Non potendo colpire la giovane Colombo direttamente, Gemma potrebbe, invece, denunciare la capo commessa Moreau alla polizia. Gloria, difatti, era stata accusata ingiustamente di praticare aborti ma, per sfuggire alle Autorità, era scappata in Francia e aveva cambiato identità per far perdere le sue tracce.

Se la giovane Zanatta dovesse denunciare la madre di Stefania, le Forze Dell'Ordine non ci metterebbero molto a ricostruire il puzzle del cambio d'identità e Gloria probabilmente sarebbe arrestata.