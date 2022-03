Tempo di confessioni e lacrime nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni della puntata di giovedì 3 marzo vedranno Vittorio davanti a un'amara verità: la sua creatura rischia di sfuggirgli dalle mani. A parlargliene è Umberto, ormai impossibilitato a mantenere il silenzio dopo il bieco ricatto di Dante. Nel frattempo, Anna trova il coraggio di raccontare a Salvatore come stanno realmente le cose con la piccola Irene. Marco, invece, non farà altro che aumentare il turbamento di Stefania, mettendole una pulce nell'orecchio.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 del 3 marzo

Maria ha scoperto nel modo peggiore che Rocco l'ha tradita. Non è solo questo a farla soffrire, ma anche il fatto che Agnese, che per lei è una mamma, le abbia fatto credere il contrario. Lei sapeva la verità, era andata a Roma proprio per vedere come stessero le cose. Ha taciuto, nella speranza che per il giovane Amato fosse solo una sbandata.

Non solo Agnese: anche Dora, Stefania e Irene non le hanno detto nulla. Maria è inconsolabile ma decide di lottare comunque per il suo amore, scrivendo a Rocco una lettera nella quale si sfoga e racconta la sua grande sofferenza per quanto appreso.

Anna è molto innamorata di Salvatore, nonostante non sia completamente trasparente con lui.

Nella puntata di domani, la bella Imbriani si farà coraggio e dirà a Salvo che Irene è restia al trasferimento a Milano.

Il Paradiso delle signore 6 puntata 119 trama

Il rapporto tra Ezio e Veronica non va affatto bene come vogliono far credere a Stefania e Gemma (e anche a loro stessi). La presenza di Gloria nel cuore e nella mente di Ezio è sempre più forte, anche se fatica ad accettarlo.

Stefania se ne è accorta da tempo e, acuta osservatrice, comincia a capire che suo padre ha un interesse per un'altra donna, una donna che conosce benissimo e con la quale ha un bellissimo rapporto: chi, se non Gloria? A turbare ulteriormente la giovane Colombo è Marco che le mette una pulce nell'orecchio.

Nel frattempo, Umberto trova il coraggio di parlare con Vittorio.

Ormai, non ha più senso nascondere la verità. Metà delle quote del Paradiso sono nelle mani di Dante. Conti non ha alcuna intenzione di farsi soffiare la sua ''creatura'' e così si mette all'opera per pensare a un piano volto a riprendersi ciò che è suo.

Di fronte al coraggio di Vittorio, Umberto perde la testa e, spinto dalla disperazione, medita di compiere un gesto estremo ai danni di Dante, senza dire nulla a Conti. Che cosa avrà in mente? Lo vedremo nella prossima puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 alle 15:55 e on demand su RaiPlay, dove sono disponibili anche gli episodi in replica.