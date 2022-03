Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e in streaming su RaiPlay. Il ritorno a Milano di Tina Amato (Neva Leoni) è avvenuto, stando alle parole della cantante dette ai propri cari, perché aveva scoperto che il marito Sandro Recalcati (Luca Capuano) l'aveva tradita con un'altra donna. La figlia di Agnese Amato (Antonella Attili), mentre si trovava sola nel capoluogo lombardo, aveva ricevuto il supporto morale di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e il feeling reciproco tra i due era sfociato in una notte di passione.

Le anticipazioni della soap opera italiana per il 2022 rivelano che Tina ha mentito sul tradimento di Sandro e usato questa motivazione per giustificare alle persone care la loro separazione.

Sandro potrebbe scoprire che Tina aspetta un figlio da un altro

Dopo che la moglie ha deciso di tornare a casa dei suoi genitori, Sandro ha provato a mettersi in contatto con la stessa più volte ma la cantante o non rispondeva oppure era oltremodo sfuggente. A quel punto, il discografico ha deciso di raggiungerla fisicamente ma, una volta giunto nel capoluogo lombardo, ha trovato un muro all'apparenza invalicabile che pareva aver congelato i sentimenti di Tina nei suoi confronti.

A dare una ulteriore botta a Recalcati è stata la scoperta che la cantante e il suo amico Vittorio si era lasciati travolgere dalla passione.

Sandro, però, non ci aveva messo molto a perdonare Conti chiedendo, inoltre, a quest'ultimo che lo aiutasse a fare nuovamente breccia nel cuore della sua amata.

Grazie anche al supporto morale di Agnese Amato (Antonella Attili) e del figlio Salvo (Emanuel Caserio), il discografico è riuscito a riconciliarsi con la cantante, così i due hanno deciso di cominciare una nuova vita e sono partiti alla volta di Londra.

Giunti in Gran Bretagna, però, Tina potrebbe scoprire di essere incinta e che il figlio che porta in grembo potrebbe non essere di Sandro. Prendendo il coraggio a quattro mani, la ragazza direbbe al marito, senza mezzi termini, come stanno le cose.

Recalcati potrebbe accettare di crescere un figlio non suo per amore di Tina

Sandro ha fatto presente a Tina in diverse occasioni come il suo lavoro da discografico non gli permetterebbe di essere presente come vorrebbe per un eventuale figlio.

Alla notizia che la moglie è incinta, però, in Recalcati potrebbe accendersi quella responsabilità paterna che non credeva di possedere.

Nonostante il dubbio che il figlio che Amato porta in grembo possa essere di un altro, Sandro potrebbe accettare di crescere ugualmente il bimbo come fosse suo per amore della moglie, provando a mettere in secondo piano, da quel momento, anche i suoi progetti discografici.