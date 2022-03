Cala il sipario sulla soap Il Paradiso delle Signore. Venerdì 29 aprile 2022 è prevista l'ultima puntata della sesta stagione. La serie non terminerà per sempre, infatti è già in programma la settima edizione che partirà a settembre.

Secondo le ultime indiscrezioni, la soap ambientata nel grande magazzino milanese verrà sostituita dalla Serie TV spagnola Sei Sorelle. Il debutto è previsto per lunedì 2 maggio durante lo spazio orario attualmente occupato da Il Paradiso delle Signore.

Al momento non si sa se la Rai durante l'estate trasmetterà le repliche delle vicende della serie italiana.

Sei Sorelle debutta al posto de Il Paradiso delle Signore

La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore si avvia dunque alla conclusione. Ad ogni modo, diversi attori del cast hanno già anticipato che nei prossimi mesi partiranno le riprese del settimo capitolo.

L'ultima puntata de Il Paradiso delle Signore 6 è in programma per venerdì 29 aprile 2022, per poi riprendere a settembre con i nuovi episodi. Nel frattempo, da maggio quasi certamente partirà una nuova fiction di produzione spagnola, dal titolo Sei Sorelle.

Le trame della soap ruotano intorno alla vicende delle sei sorelle Silva: Diana (Marta Larralde), Adela (Celia Freijeiro), Blanca (Mariona Tena), Francisca (Maria Castro), Celia (Candelat Serrat) ed Elisa (Carla Diaz).

Appartenenti ad una famiglia spagnola benestante, le ragazze avranno una vita spensierata, ma tutto cambierà quando morirà il padre.

Dopo la morte di Don Ferdinando dovranno lottare con tutte le loro forze per mandare avanti la famiglia e far sì che non peggiori la condizione sociale ed economica. Inizialmente, per evitare contraccolpi nella fabbrica tessile di loro proprietà, eviteranno di informare collaboratori e dipendenti della dipartita del titolare.

Ambientata in una Madrid del 1913 di stampo maschilista, la nuova soap verrà trasmessa al posto de Il Paradiso delle Signore nella medesima fascia oraria, ovvero quella che va dalle 16:15 alle 16:45 circa.

Il Paradiso 6, Stefania scopre chi è Gloria

Prima di scoprire cosa succederà nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore, i fan della soap attendono di sapere come si concluderanno le vicende dell'edizione attualmente in corso.

La verità su Gloria presto verrà a galla, e Stefania scoprirà che sua madre non è morta. In preda alla rabbia e al dolore, la figlia di Ezio si rifugerà da Marco che cercherà in tutti i modi di proteggerla.